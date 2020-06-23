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6 распространенных ошибок женщин с полными бедрами, которые превращают в бочку 

Я Покупаю 2 часа назад
Ошибки женщин с полными бедрами, которые превращают в бочку
Фото: Я Покупаю
Мы уверены, что красота не имеет размера, но свои особенности нужно научиться эффектно подавать. Посмотрим, какая одежда точно не украсит обладательницу женственных форм?

Ошибка 1: плотная фактура в области бедер

Брюки из тяжелого материала вроде вельвета, грубого денима и твида зрительно увеличивают бедра и делают их рыхлыми.
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Зрительно сузить бедра помогут: прямые брюки из костюмной ткани в вертикальную полоску или диагональную клетку.

Ошибка 2: А-образная юбка

Прямая широкая юбка не добавит своей обладательнице лоска, а вот лишние сантиметры — вполне.
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Моделируют силуэт: юбки с асимметричным подолом, версии косого кроя, модели с трапециевидными клиньями.

Ошибка 3: скинни

Скинни подчеркивают контраст между достаточно стройными ногами и широкими бедрами, а впивающаяся линия пояса разграничивает фигуру на две части.
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Носим: классические джинсы и брюки, темные модели брюк без карманов, джинсы, расклешенные от колена.

Ошибка 4: слишком облегающий верх

Облегающий верх перемещает акцент на нижнюю часть тела. А нужно, наоборот, стараться уравновесить силуэт, компенсировать пышный низ, приблизив фигуру к «песочным часам».
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Оптимально: топ с драпировкой в области груди, с воланами, карманами.

Ошибка 5: декоративные элементы в области бедер

Блеск, стразы, декор и вышивка привлекают внимание к большим бедрам.
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Замаскируют проблемную зону: однотонные брюки, юбки без декоративных элементов. Чем лаконичнее будет крой, тем лучше.

Ошибка 6: верхняя одежда до середины бедра

Выбирая подобный верх, вы создаете диспропорцию в теле, «режете» его на две несоотносимые части. К тому же верхняя одежда такой длины будет постоянно некрасиво собираться.
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Чем заменить: моделями чуть ниже бедра. Хорошей идеей будет подчеркнуть талию с помощью пояса или ремешка.
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