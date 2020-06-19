Тульская медсестра в бикини стала моделью 

Медсестра из Тульской области, которая прославилась после появления на работе в прозрачном защитном костюме и бикини, стала участницей рекламной кампании новой коллекции бренда спортивной одежды Zasport. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 19 июня.

23-летняя Надежда Жукова попозировала в однотонных костюмах марки, а также спортивных топах, лосинах и майках с надписью Russia. Некоторые вещи выполнены в цветах российского флага: белом, синем и красном. Ее также сфотографировали в черном комбинезоне с желтыми вставками и лонгсливе неоново-зеленого цвета.

Помимо этого, Жукова дала интервью представителям Zasport, в котором рассказала о своем вирусном снимке и о том, с какими трудностями ей приходится сталкиваться на работе в связи с пандемией коронавируса.

По ее словам, из-за вспышки COVID-19 ее перевели в инфекционный госпиталь, где она работает посменно целые сутки: измеряет температуру и давление у пациентов, а также проводит необходимые процедуры, делает инъекции и раздает лекарства. Жукова отмечает, что не боится заразиться коронавирусом, поскольку «просто делает свою работу».

Медицинская работница также пожаловалась, что не была готова к вниманию общественности, которое получила после публикации снимка в защитном костюме, надетом поверх купальника. «Я просто не брала трубку на незнакомые номера, не читала новости и старалась как-то абстрагироваться», — сказала она. Вдобавок специалистка поблагодарила за поддержку коллег и других врачей, которые поддержали ее флешмобом в соцсетях.

«Они как никто понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме — это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить», — подчеркнула Жукова и добавила, что «в тот день была не в купальнике, а спортивном топе и шортах».

Помимо этого, медсестра предостерегла россиян и порекомендовала носить маски, а также использовать антисептики.

«Если почувствуете признаки недомогания — не тяните до последнего, обращайтесь к врачу», — заключила она.

В мае неизвестный опубликовал фотографию медсестры, которая выполняла работу в защитном костюме, надетом поверх бикини. Коллеги девушки объяснили, что в костюме работать очень жарко, поэтому медработнца решила не надевать одежду, однако она не ожидала, что костюм будет так просвечивать. Отмечается, что пациенты не имели претензий к внешнему виду медсестры.