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Тульская медсестра в бикини стала моделью 

Диана Товсепова 4 часа назад
Недавно все заговорили о медсестре из Тульской области, которая явилась в больницу в прозрачном защитном костюме, надетом на спортивный купальник. Как выяснил "Рамблер", из-за вспышки COVID-19 23-летнюю Надежду Жукову перевели в инфекционный госпиталь, где она сутками работала в защитном костюме.
Девушка, рассказала, что работала без одежды из-за того, что в защитном костюме ей было невыносимо душно, как и другим врачам.
"Они как никто понимают, насколько жарко летом работать в защитном костюме — это как будто несколько часов проводишь в сауне, даже становится тяжело дышать и ходить", — объяснила Жукова, добавив, что "в тот день была не в купальнике, а спортивном топе и шортах".
После того, как в Сети появился ее снимок в таком виде, на девушку обрушилось чрезмерное внимание СМИ. Руководство отреагировало на произошедшее негативно, однако коллеги и пациенты поддержали смелую девушку.
А недавно Надежде и вовсе предложили стать лицом модного бренда спортивной одежды Zasport. Тульская медсестра снялась в рекламной кампании новой коллекции, где позировала в спортивной одежде в цветах российского флага и эффектном черном комбинезоне.
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