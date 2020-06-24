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Самые провальные наряды русских выпускниц 

Диана Товсепова 6 часов назад
Светлый и трогательный день, когда ученики покидают стены родной школы навстречу новой жизни в России принято отмечать с размахом. Роскошные банкетные залы, лимузины и дискотеки до утра — так, как гуляют российские школьники, мало кто умеет.
При всем этом, конечно, одна из главных деталей — праздничные образы, которые выбирают девочки на пороге взрослой жизни. Многие школьницы волнительно подбирают платья, туфли и аксессуар и на выпускном выглядят как настоящие принцессы или голливудские звезды, но некоторые наряды выпускниц вызывают у людей культурный шок.
"Рамблер" отыскал самые провальные наряды российских выпускниц тех времен, когда все праздники проходили в офлайн-режиме.
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