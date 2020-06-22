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«Я тоже такую хочу»: Анфиса Чехова восхитилась годовалой дочкой Кудрявцевой в ярком платье 

Teleprogramma.pro и ещё 1 22 июня 2020
«Я тоже такую хочу»: Анфиса Чехова восхитилась годовалой дочкой Кудрявцевой в ярком платье
Фото: Teleprogramma.pro
Анфиса Чехова не скрывала, что на карантине у нее только прибавилось работы. Девушка отмечала, что в самоизоляции есть большой плюс — она может проводить время с сыном Соломоном. Телеведущая все же успела соскучиться по прежней жизни, поэтому при первой возможности уехала из Москвы. Накануне звезда отправилась с наследником и подругой в Адлер. Она призналась, что отменила все планы, чтобы неделю просто отдыхать.
больше по теме «Образ ультра модный»: Анфиса Чехова сверкнула бюстом в шелковом костюме в пижамном стилеТелеведущая даже дома старается выглядеть женственно и элегантно.
В отеле Чехова встретила свою коллегу и подругу Леру Кудрявцеву. Знаменитая блондинка приехала на курорт с годовалой дочкой Марией, а вот мужа Игоря Макарова она с собой не взяла. Девушки решили поболтать за ужином. Направляясь в ресторан, Анфиса стала восхищаться дочкой коллеги. Девочка шла за мамой в ярком платье, а ее волосы были собраны в хвостик. «Машуля, малышик такой сладкий. Лерыч, я тоже хочу такую», — заявила телеведущая. «Рожай давай, что ты?», — ответила ей Кудрявцева. «От кого?», — с грустью спросила Чехова. «Найдем сейчас, быстренько пристроим», — в ответ пошутила подруга.
К слову, Лера и сама выглядела броско в синем платье, а Анфиса предпочла черное платье с принтом. По всей видимости, девушки познакомили своих детей. Соломону недавно исполнилось восемь лет, поэтому он смог присмотреть за Машей, пока их мамы разговаривали.
Напомним, Чехова развелась со своим мужем Гурамом Баблишвили. Последние три года она почти не рассказывает о личной жизни. Телеведущая все еще надеется встретить любовь.
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Мода , Анфиса Чехова , Игорь Макаров , Гурам Баблишвили , Лера Кудрявцева
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