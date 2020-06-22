«Я тоже такую хочу»: Анфиса Чехова восхитилась годовалой дочкой Кудрявцевой в ярком платье 

Анфиса Чехова не скрывала, что на карантине у нее только прибавилось работы. Девушка отмечала, что в самоизоляции есть большой плюс — она может проводить время с сыном Соломоном. Телеведущая все же успела соскучиться по прежней жизни, поэтому при первой возможности уехала из Москвы. Накануне звезда отправилась с наследником и подругой в Адлер. Она призналась, что отменила все планы, чтобы неделю просто отдыхать.

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В отеле Чехова встретила свою коллегу и подругу Леру Кудрявцеву . Знаменитая блондинка приехала на курорт с годовалой дочкой Марией, а вот мужа Игоря Макарова она с собой не взяла. Девушки решили поболтать за ужином. Направляясь в ресторан, Анфиса стала восхищаться дочкой коллеги. Девочка шла за мамой в ярком платье, а ее волосы были собраны в хвостик. «Машуля, малышик такой сладкий. Лерыч, я тоже хочу такую», — заявила телеведущая. «Рожай давай, что ты?», — ответила ей Кудрявцева. «От кого?», — с грустью спросила Чехова. «Найдем сейчас, быстренько пристроим», — в ответ пошутила подруга.

К слову, Лера и сама выглядела броско в синем платье, а Анфиса предпочла черное платье с принтом. По всей видимости, девушки познакомили своих детей. Соломону недавно исполнилось восемь лет, поэтому он смог присмотреть за Машей, пока их мамы разговаривали.