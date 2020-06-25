Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

8 самых сексуальных элементов женского гардероба 

СОВА 4 часа назад
8 самых сексуальных элементов женского гардероба
Фото: СОВА
Тщательно просчитанная эротика в образе делает женщину желанной. И дело не в том, что она ищет себе партнёра — это лишь подзарядка, дозаправка и прочая подпитка женской энергии. Важно не переборщить в секси-образе и делать акцент на чем-то одном (максимум — на двух элементах), чтобы не скатиться до вульгарщины.

1. Шпильки

Девушка на высоких тонких каблуках вызывает в подсознании мужчины ассоциацию с риском. Это в свою очередь ведёт к игре фантазии и возбуждению интереса к особе на шпильках.

2. Маленькое чёрное платье

На самом деле оно может быть не таким уж и маленьким, то есть не супермини. Длина может доходить до колена. Главное — чтобы оно подчеркивало изгибы тела. Идеальное платье делает образ строго сексуальным.

3. Чулки

Это не всесезонный элемент гардероба, однако при возможности его стоит использовать. Ажурный краешек чулок, выглядывающий мельком из-под подола, способен свести мужчину с ума и буквально сделать из него раба.

4. Полупрозрачная блузка

Вернее, белье под ней, которое должно быть максимально сексуальным. Это может быть пуш-ап, бралетт, балконет — любая форма, которая сделает вашу грудь аппетитной. А вы знаете свои сильные стороны — не игнорируйте их в вопросах прозрачности.

5. Мини-юбка

Ваши ножки не тронула апельсиновая корка? Нельзя этим не воспользоваться. Мини не может не притянуть взгляды — такова особенность строения мужского зрения.

6. Декольте

Один из самых доступных (в связи с обилием правильного белья) сексуальных элементов одежды. "Смотри мне в глаза", — говорят девушки, но при этом крайне довольны произведённым эффектом.

7. Кожаные вещи

Особенно в сочетании с чем-то легким. Например, шифоновым платьем. Такой микс создаёт видимость агрессивной невинности — то, перед чем пасует любой мужчина.

8. Кружева

Они придают образу невероятную женственность. Главное, чтоб их не было слишком много. Достаточно пары нужных полосок в нужном месте, чтобы возбудить в мужчине специфический интерес.
Видео дня. Волшебная таблетка
СОВА: последние новости
6 признаков того, что у тебя хороший вкус 6 признаков того, что у тебя хороший вкус 7 признаков по-настоящему шикарной женщины 7 признаков по-настоящему шикарной женщины В Сызрани девушка ушла от парня из-за кота В Сызрани девушка ушла от парня из-за кота
Женский форум
Мода , Самые сексуальные , Эротика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бузова без белья сверкнула грудью
Бузова без белья сверкнула грудью
Как живет сестра Брежневой после развода с Цекало
Как живет сестра Брежневой после развода с Цекало
Однополые браки звезд, которые всех взбудоражили
Однополые браки звезд, которые всех взбудоражили
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
02:37
Как живёт вдова Дмитрия Хворостовского
Звёзды Любовь
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
03:06
Дочь Евгения Белоусова родит от тайского любовника
Звёзды Дети
Звезды, которые напрасно пошли в политику
03:34
Звезды, которые напрасно пошли в политику
Звёзды
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
04:06
Вещи, которые не стоит держать на кухонной столешнице
Дом и сад
Как отчистить воск с одежды
03:02
Как отчистить воск с одежды
Дом и сад
Когда надо прокалывать девочке уши
02:18
Когда надо прокалывать девочке уши
Дети Здоровье
Звездные пары с большой разницей в возрасте
10:22
Звездные пары с большой разницей в возрасте
Любовь Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение