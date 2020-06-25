8 самых сексуальных элементов женского гардероба 

Тщательно просчитанная эротика в образе делает женщину желанной. И дело не в том, что она ищет себе партнёра — это лишь подзарядка, дозаправка и прочая подпитка женской энергии. Важно не переборщить в секси-образе и делать акцент на чем-то одном (максимум — на двух элементах), чтобы не скатиться до вульгарщины.

1. Шпильки

Девушка на высоких тонких каблуках вызывает в подсознании мужчины ассоциацию с риском. Это в свою очередь ведёт к игре фантазии и возбуждению интереса к особе на шпильках.

2. Маленькое чёрное платье

На самом деле оно может быть не таким уж и маленьким, то есть не супермини. Длина может доходить до колена. Главное — чтобы оно подчеркивало изгибы тела. Идеальное платье делает образ строго сексуальным.

3. Чулки

Это не всесезонный элемент гардероба, однако при возможности его стоит использовать. Ажурный краешек чулок, выглядывающий мельком из-под подола, способен свести мужчину с ума и буквально сделать из него раба.

4. Полупрозрачная блузка

Вернее, белье под ней, которое должно быть максимально сексуальным. Это может быть пуш-ап, бралетт, балконет — любая форма, которая сделает вашу грудь аппетитной. А вы знаете свои сильные стороны — не игнорируйте их в вопросах прозрачности.

5. Мини-юбка

Ваши ножки не тронула апельсиновая корка? Нельзя этим не воспользоваться. Мини не может не притянуть взгляды — такова особенность строения мужского зрения.

6. Декольте

Один из самых доступных (в связи с обилием правильного белья) сексуальных элементов одежды. "Смотри мне в глаза", — говорят девушки, но при этом крайне довольны произведённым эффектом.

7. Кожаные вещи

Особенно в сочетании с чем-то легким. Например, шифоновым платьем. Такой микс создаёт видимость агрессивной невинности — то, перед чем пасует любой мужчина.

8. Кружева

Они придают образу невероятную женственность. Главное, чтоб их не было слишком много. Достаточно пары нужных полосок в нужном месте, чтобы возбудить в мужчине специфический интерес.