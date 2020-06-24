Почему модные бренды боятся обвинений в гринвошинге

Не закрывайте глаза на манипуляцию терминами и думайте своей головой.

«Мода должна измениться. Менее 1% произведенной одежды перерабатывается в новую. Индустрия моды производит 13 килограммов отходов в пересчете на человека в год», — пишет сообщество Common Objective, уделяющее внимание проблемам экологии и их связи с бизнесом. Хотя вы стремитесь делать покупки более рационально, например, не используя пластиковые пакеты и выбирая лишь то, что вам действительно нужно, все же крупные компании пока находятся на стадии принятия необходимости менять привычки, а не стадии реализации этого намерения. Есть некоторые, которые пользуются преимуществами движения за экологию, по факту не соответствуя им, а лишь прикрываясь подставными знаками качества и меняя состав продукции. В этом материале расскажем, как проверить ваших любимых производителей и не попасться на уловку.

Гринвошинг — что это

Greenwashing — термин, впервые введенный в 1980-х годах для обозначения компаний, претендующих на защиту окружающей среды в стремлении заполучить популярность. Зачастую бренды заявляют, что они поддерживают борьбу за сохранение природы — это может быть правдой, но лишь частично. Например, они начинают производить часть вещей из органического или переработанного хлопка, но после развозят их на самолетах по всему миру и не компенсируют затраты на борьбу с выбросами углекислого газа в атмосферу. Почему это плохо? Компании публикуют в соцсетях видео, как сажают три-четыре дерева, перечисляют деньги в фонд по защите диких животных, но не меняют сути своего бизнеса. Покупатели «ведутся» на это и с радостью делятся инициативами производителя в соцсетях, не смотря в корень проблемы. Бренд увеличивает свою популярность и стремится к монополии, тогда как некрупные производители, продающие на местный рынок, так и остаются неизвестными.

Как понять, действительно ли бренд экологичный

Прежде всего, нужно начать с деталей — обратите внимание на оформление магазина. Если в нем вам предлагают купить воду в пластиковых бутылках вместо того, чтобы налить ее в стакан, дают одноразовые тапочки вместо обработки примерочных антибактериальным спреем, упаковывают покупки в пластиковые пакеты и так далее, вряд ли эта компания придерживается принципов движения за борьбу за сохранение экологии. Также важно, чтобы бренд ввел систему переработки своей одежды и обуви — принимал их в магазинах и рассказывал, что именно происходит с отходами во время переработки. Из дополнительных мер — отказ от пластиковых этикеток взамен на бумажные или хлопковые, продажа артикулов одежды, средства с которой идут в различные фонды, публикация познавательных постов об экологии в соцсетях и прочее.

Просмотрите сертификаты

В России по-прежнему стоит проблема с сертификацией — у нас это длительный процесс, который не связан с тестированием продукта на потребителях или в воссоздающих ситуацию лабораторных условиях для утверждения его качества. В Европе и США давно разработана схема сертификации продукции, утвержденная регламентами. Fairtrade, Soil Association, GOTS (Глобальный стандарт органического текстиля) — эти значки на одежде считаются эталонными. Да, по прежнему некоторые европейские страны производят тонны пластика и занимаются гринвошингом, но в течение этого десятилетия все члены ЕС перейдут на отказ от пластика и обязательную переработку отходов. И все же, европейске сертификаты качества помогут вам убедиться в том, что продукт действительно является экологичным.

Не берите подарки

Гринвошинг иногда бывает очень хитрым. Например, некоторые магазины за покупку на определенную сумму или количество артикулов дарят подарки — это могут быть носки, сумка-шопер, пара сережек и так далее. Проблема в том, что такими действиями компании стимулируют чрезмерное потребление, что противоречит принципам движения за экологию. Вы не выбирали эти товары, а значит вам они не нужны — отказывайтесь от подарков и не ведитесь на маркетинговые уловки. То же касается пиар-рассылок, которые будут упакованы в тонны пластика: по их содержанию можно понять, действительно ли компания заботится об окружающей среде или только делает вид.