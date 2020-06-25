Названа самая травмирующая летняя обувь 

Травматолог-ортопед Пироговского центра Михаил Вихтар назвал самую опасную летнюю обувь. Об этом он рассказал изданию "Комсомольская правда".

Как заявил врач, самой травмирующей можно назвать обувь на плоской подошве без поддержки стопы. Она может стать причиной деформации стопы.

По мнению специалиста, для ног будет крайне полезна обувь с поддержкой стопы с внутренней стороны, а лучше — использовать ортопедические стельки. Также врач отметил, что по возможности следует отдавать предпочтение изделиям с не очень жесткой подошвой.

Кроме того, ортопед подчеркнул, что для ног будет особенно полезно летом в парках и за городом практиковать ходьбу босиком.