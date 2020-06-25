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Раскрыты правила выбора купальника для загара на даче 

Lenta.ru 4 часа назад
Раскрыты правила выбора бикини для загара на даче
Фото: Lenta.ru
Британский эксперт моды и журналистка Клемми Филдсенд (Clemmie Fieldsend) раскрыла правила выбора купальника для загара во дворе загородного дома. Ее рекомендации приводит The Sun.
По словам специалистки, для указанного вида дачного отдыха не стоит выбирать чересчур откровенные модели, даже если периметр участка обнесен высоким ограждением.
«Не надевайте стринги, если не хотите, чтобы соседи рассматривали ваше бледное тело»,
— пояснила Филдсенд. Вместо этого она предложила отдать предпочтение трусам с высокой талией.
По той же причине эксперт посоветовала отказаться от популярного у знаменитостей тренда underboob, подразумевающего оголение нижней части груди.
«Underboob — это сексуально, но помните о том, что некоторые части вашего тела не привыкли к открытым солнечным лучам и могут быстро обгореть»,
— комментирует она.
Кроме того, Филдсенд порекомендовала отказаться от украшений во время загара на даче, а также использовать слитный купальник вместо топа для выхода в ближайший магазин.
В июне канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго Винни Харлоу поделилась в соцсетях видео, на котором плавает в откровенном купальнике. На размещенном ролике 25-летняя Харлоу позирует в бассейне в бикини из прозрачной ткани, который просвечивает ее грудь.
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