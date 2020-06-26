Названа одежда, которую нельзя носить в офисе в жару

Модные редакторы перечислили одежду, в которой неприемлемо приходить на работу летом, несмотря на жару. Соответствующий материал опубликовало Independent.

По их словам, даже в период сильного зноя следует принимать во внимание правила дресс-кода, когда дело касается выбора наряда для офиса.

Так, для мужчин недопустимо появляться на рабочем месте в шортах и майках с короткими рукавами, а для женщин — надевать платья-комбинации и кроп-топы. Журналисты издания подчеркивают, что такой такой образ подойдет «для вечеринки на Ибице, а не для офиса с кондиционером».

Также эксперты советуют мужчинам отказаться от белых зауженных джинсов.

Еще одним «табу» в рабочем дресс-коде являются сланцы, так как это исключительно пляжная обувь. При этом женщинам допустимо приходить в офис в сандалиях или босоножках.

Кроме того, рекомендуется избегать топа с чересчур большим вырезом как в области груди, так и на спине. «Если вы приходите в офис в майке с открытой спиной, это говорит о двух вещах. Во-первых, что вам нравится один из ваших коллег. Во-вторых, вы не носите бюстгальтер», — отмечается в материале.

В июне 2019 года редакторы Independent определили идеальный наряд для работы в жару. Так, сотрудницам посоветовали добавить в свой гардероб топ бардо (топ со спущенными рукавами, оголяющими плечи — прим. «Ленты.ру») и укороченную юбку или платье. Кроме того, журналисты рекомендуют отдавать предпочтение вещам из легких материалов, таких как лен и муслин.