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Названа недопустимая для работы в офисе в жару одежда 

Lenta.ru 1 час назад
Названа одежда, которую нельзя носить в офисе в жару
Фото: Lenta.ru
Модные редакторы перечислили одежду, в которой неприемлемо приходить на работу летом, несмотря на жару. Соответствующий материал опубликовало Independent.
По их словам, даже в период сильного зноя следует принимать во внимание правила дресс-кода, когда дело касается выбора наряда для офиса.
Так, для мужчин недопустимо появляться на рабочем месте в шортах и майках с короткими рукавами, а для женщин — надевать платья-комбинации и кроп-топы. Журналисты издания подчеркивают, что такой такой образ подойдет «для вечеринки на Ибице, а не для офиса с кондиционером».
Также эксперты советуют мужчинам отказаться от белых зауженных джинсов.
Еще одним «табу» в рабочем дресс-коде являются сланцы, так как это исключительно пляжная обувь. При этом женщинам допустимо приходить в офис в сандалиях или босоножках.
Кроме того, рекомендуется избегать топа с чересчур большим вырезом как в области груди, так и на спине. «Если вы приходите в офис в майке с открытой спиной, это говорит о двух вещах. Во-первых, что вам нравится один из ваших коллег. Во-вторых, вы не носите бюстгальтер», — отмечается в материале.
В июне 2019 года редакторы Independent определили идеальный наряд для работы в жару. Так, сотрудницам посоветовали добавить в свой гардероб топ бардо (топ со спущенными рукавами, оголяющими плечи — прим. «Ленты.ру») и укороченную юбку или платье. Кроме того, журналисты рекомендуют отдавать предпочтение вещам из легких материалов, таких как лен и муслин.
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