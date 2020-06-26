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Названа одежда, в которой нельзя ходить в офис в жару 

Елизавета Назарова 1 час назад
Названа одежда, в которой нельзя ходить в офис в жару
Фото: depositphotos.com
Эксперты моды перечислили предметы гардероба, в которых лучше не появляться в офисе даже в жару. Об этом сообщает Independent.
Модные редакторы издания подчеркнули, что даже в летнюю погоду стоит соблюдать дресс-код в офисах. Поэтому, стоит отказаться от нескольких вещей.
Мужчины не должны носить на работу шорты и майки без рукавов, а женщинам стоит избегать платьев-комбинаций и укороченных топов. Что касается обуви, то редакторы поставили табу на шлепанцы. По словам экспертов, эта обувь подойдет исключительно для пляжа. Женщинам допускается носить сандалии и босоножки.
Представительницам прекрасного пола порекомендовали не надевать топы и платья с глубокими вырезами на груди и спине.
«Если вы приходите в офис в майке с открытой спиной, это говорит о двух вещах. Во-первых, что вам нравится один из ваших коллег. Во-вторых, вы не носите бюстгальтер», — отметили журналисты.
Ранее "Рамблер" сообщал, что модель показала образ в мокрой футболке.
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