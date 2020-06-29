Стало известно, куда пропала Аллегрова 

Певица Ирина Аллегрова пропала с экранов телевизоров и перестала давать концерты еще задолго до начала карантина.

Дизайнер и подруга Аллегровой Аника Керимова рассказала, что певица сейчас занята своим новым увлечением.

Модельер узнала, что Аллегрова занимается выпеканием хлеба и заботой о семье. Также Керимова прокомментировала появившийся в сети снимок певицы, на котором она была без парика в летнем платье. После этого снимка звезду начали критиковать.

Однако знакомая заступилась за Ирину Александровну. Керимова отметила, что Аллегрова выглядит сногсшибательно и она правильно делает, что использует темные цвета, а не яркие, пишет Утро.ru.