Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стало известно, куда пропала Аллегрова 

Свободная пресса 3 часа назад
Певица Ирина Аллегрова пропала с экранов телевизоров и перестала давать концерты еще задолго до начала карантина.
Дизайнер и подруга Аллегровой Аника Керимова рассказала, что певица сейчас занята своим новым увлечением.
Модельер узнала, что Аллегрова занимается выпеканием хлеба и заботой о семье. Также Керимова прокомментировала появившийся в сети снимок певицы, на котором она была без парика в летнем платье. После этого снимка звезду начали критиковать.
Однако знакомая заступилась за Ирину Александровну. Керимова отметила, что Аллегрова выглядит сногсшибательно и она правильно делает, что использует темные цвета, а не яркие, пишет Утро.ru.
Видео дня. Знаменитости, которых уже не узнать
Свободная пресса: последние новости
Волочкова похвасталась снимками в соцсети и была оштрафована Волочкова похвасталась снимками в соцсети и была оштрафована СМИ: Бари Алибасов угодил в психиатрическую клинику СМИ: Бари Алибасов угодил в психиатрическую клинику У Бабкиной нашлась заграничная недвижимость У Бабкиной нашлась заграничная недвижимость
Мода , Ирина Аллегрова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Наглость зашкаливает»: Соседов разнес Ротару
«Наглость зашкаливает»: Соседов разнес Ротару
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Буйнова похоронят рядом с Заворотнюк
Горячая учительница с крепким тылом
Горячая учительница с крепким тылом
Видео
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
04:13
Модель в нижнем белье сыграла на барабанах
Красота
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
01:14
Дочь Ефремова возмутило поведение журналистов
Звёзды
«Алкоголик никогда не изменится»
01:41
«Алкоголик никогда не изменится»
Звёзды
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
03:38
Внуки советских звёзд, унаследовавшие их гены
Дети Звёзды
Кухонные аксессуары, которые заменят дорогие гаджеты
04:47
Кухонные аксессуары, которые заменят дорогие гаджеты
Дом и сад
Знаменитости, «испортившие» фото обычных людей
10:24
Знаменитости, «испортившие» фото обычных людей
Звёзды
Врач посоветовала нюхать черешню
04:14
Врач посоветовала нюхать черешню
Еда
Самые странные пластические операции
10:31
Самые странные пластические операции
Красота
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
02:02
Что стало с внучкой Ливанова, отца которой посадили
Дети Звёзды
Избитый оператор Собчак рассказал про съемки
02:02
Избитый оператор Собчак рассказал про съемки
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение