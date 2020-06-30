Кайли Дженнер снялась в обнажающем грудь белье 

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян и предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, опубликовала фото в откровенном нижнем белье и порадовала фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 22-летняя знаменитость позирует в розовом бюстгальтере со стразами, чашка которого оголяет ее грудь. Кроме того, она надела парик такого же цвета, а на лицо нанесла нюдовый макияж, сделанный с помощью средств ее собственного косметического бренда Kylie Cosmetics. Из аксессуаров на Дженнер — кольцо с крупным бриллиантом.

«Можете угадать мой любимый цвет»,

— написала она в описании к публикации.

@kyliejenner

Подписчики предпринимательницы восхитились ее внешним видом в комментариях под постом. «Ты мечта, которая сбылась», — подчеркнул один. «Ты выглядишь очень горячо», — высказался второй. «О боже, как всегда прекрасна», — заключил третий.

25 июня Кайли Дженнер опубликовала видео из машины в облегающем наряде и подверглась критике. Она сняла в автомобиле, демонстрируя поклонникам обтягивающий топ бренда Charlotte Knowles в клетку, который оформлен широкими перекрестными бретелями. Пользователи обругали ее за слишком облегающий топ в соцсетях.