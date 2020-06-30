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Кайли Дженнер снялась в обнажающем грудь белье 

Lenta.ru 39 минут назад
Кайли Дженнер снялась в обнажающем грудь белье
Фото: @kyliejenner
Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян и предпринимательница Кайли Дженнер, которую в мае лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире, опубликовала фото в откровенном нижнем белье и порадовала фанатов. Снимок появился на ее странице в Instagram.
На размещенном кадре 22-летняя знаменитость позирует в розовом бюстгальтере со стразами, чашка которого оголяет ее грудь. Кроме того, она надела парик такого же цвета, а на лицо нанесла нюдовый макияж, сделанный с помощью средств ее собственного косметического бренда Kylie Cosmetics. Из аксессуаров на Дженнер — кольцо с крупным бриллиантом.
«Можете угадать мой любимый цвет»,
— написала она в описании к публикации.
@kyliejenner
Подписчики предпринимательницы восхитились ее внешним видом в комментариях под постом. «Ты мечта, которая сбылась», — подчеркнул один. «Ты выглядишь очень горячо», — высказался второй. «О боже, как всегда прекрасна», — заключил третий.
25 июня Кайли Дженнер опубликовала видео из машины в облегающем наряде и подверглась критике. Она сняла в автомобиле, демонстрируя поклонникам обтягивающий топ бренда Charlotte Knowles в клетку, который оформлен широкими перекрестными бретелями. Пользователи обругали ее за слишком облегающий топ в соцсетях.
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Мода , Красота , Ким Кардашьян
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