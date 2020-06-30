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6 нелепых сумок, которые выдадут провинциалку 

Я Покупаю 6 часов назад
6 нелепых сумок, которые выдадут провинциалку
Фото: Я Покупаю
Неактуальная сумка может свести на нет старания выглядеть эффектно. Посмотрим, какие модели безнадежно устарели и приведут к полному провалу?

Баул через плечо

Большую мягкую сумку с длинной ручкой стилисты называют мешком бродяги. Действительно похожа!
Я Покупаю
А уж если сложить в нее кучу вещей, то она смахивает на мусорный пакет. Лучше отказаться от бесформенной сумки в пользу структурированной модели.

Кроссбоди с перфорацией

Помните, как в начале нулевых мы сходили с ума по летней обуви и аксессуарам с перфорацией? Как говорится, что было, то прошло.
Я Покупаю
Сейчас сумка с дырочками вызывает скорее недоумение, чем восторг. Так что если вы во время карантина откопали перфорированную сумку на дальней полке шкафа, то лучше отложите ее до лучших времен. Чтобы не опозориться, узнайте, что было популярно прошлым летом, а что актуально сейчас.

Планшет

Эта полуделовая модель была позаимствована из мужского гардероба. Лучше бы она там и оставалась.
Я Покупаю
Она непрактична в носке, так как у нее отсутствует дно. В сумку можно без последствий положить лишь документы и смартфон. Остальные, более крупные предметы ее деформируют, она раздувается и смотрится неряшливо. А здесь мы рассказывали о других немодных вещах, с которыми давно пора распрощаться.

Клатч-конверт с вышивкой

Клатч с вышивкой, помпонами и звенящими монетками выглядит, как будто вы купили его в лавке индийских сувениров.
Я Покупаю
Лучше оставить колоритную сумочку для тематической фотосессии на берегу океана. Она не вписывается в будничный образ, зрительно удешевляет его. А здесь мы писали об акцентах, которые, наоборот, делают любой наряд роскошным: 7 признаков статусных аксессуаров.

Сумка ироничной формы

Сумка в виде мордочки собачки, кошечки или лисички — прекрасный подарок для тинейджера, но ей не место в гардеробе элегантной женщины.
Я Покупаю
От милоты нужно избавляться, если вам уже чуть больше шестнадцати. Окружающим будет казаться, что вы безнадежно застряли в детстве. Таких случаев полно среди знаменитостей, и нам их искренне жаль: 6 звезд, которые после 40 одеваются как подростки.

Уикендер

Если вы любительница разгуливать с дорожной сумкой после заселения в отель, у нас есть плохие новости: это выглядит нелепо. И даже громкий бренд на этикетке сумки не спасает от модного фиаско.
Я Покупаю
Уикендер предназначен исключительно для транспортировки вещей. Вы же не ходите по городу с чемоданом или коробкой для шляпы, выдавая за стильный аксессуар? Если вам нравится туристический шик, то присмотритесь к трендовым поясным сумкам, с которыми через месяц будут ходить все.
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