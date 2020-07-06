5 ошибок при выборе платьев для девушек с размером L

Летом всегда хочется носить платья, но так легко сделать неправильный выбор… Стилист плюс сайз Марина Каменская (@kamenskaya.style) специально для «Я Покупаю» отправилась в примерочные популярных магазинов, чтобы наглядно показать каждую ошибку.

1. Обтягивающий трикотаж

Не пытайтесь это повторить! Такие платья не подходят вообще никому. Девушкам с формами они выделят все округлости и неровности кожи, а миниатюрным некрасиво подчеркнут худобу. Альтернатива — платья свободного силуэта длины ниже колена.

2. Неудачное платье с запахом

Несмотря на то что это один из самых удачных фасонов для девушек плюс сайз, здесь тоже можно совершить ошибки. Во-первых, подобрать неправильную ткань: тонкую и просвечивающую, а во-вторых, ошибиться с длиной. Старайтесь выбирать модели длины миди или в пол для вечерних выходов.

Я Покупаю

3. Неуместный фасон и декор

Лето богато на вечерние мероприятия: свадьбы, дни рождения, выпускной. Излюбленный фасон девушек — платья с юбкой полусолнце, а также с обилием различных деталей (кружево, стразы) — следует оставить в 2006 году. Чтобы выглядеть современно, необходимо лаконичное платье красивого оттенка и свободного фасона, не перегруженное деталями.

Я Покупаю

4. Платье в стиле диско-шар

«Сияй!» — говорили они. Вообще, я как эксперт ничего плохого в блеске не вижу, но только если правильно выбрать фасон и длину изделия. Безусловно, блестящая ткань притягивает к себе внимание, и если вы хотите скрыть нюансы фигуры, используйте второй слой — например, кардиган или пиджак спокойной расцветки.

Я Покупаю

5. Одежда на размер меньше

Очень распространенная ошибка многих девушек. Лучше купить вещь на размер побольше, закрыв глаза на то, что написано на этикетке, но исключить натяжения в области груди, живота или бедер. Отдавая предпочтение платьям-рубашкам, выбирайте модели, которые растягиваются по всей длине.