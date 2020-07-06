Женщины за час раскупили платье как у Кейт Миддлтон

Женщины за несколько часов раскупили платье, как у Герцогини Кембриджской Кэтрин, в котором она появилась на публике. Об этом сообщает Daily Mail.

Жена принца Уильяма вышла в свет в сиреневом платье длины миди с цветочным принтом австралийской марки Faithfull the Brand. Папарацци запечатлели ее во время посещения детского хосписа 25 июня.

Креативный и генеральный директора бренда Тэм-Энгер (Helle Them-Enger) и Сара-Джейн Абрахамс (Sarah-Jane Abrahams) отметили, что наряд стоимостью 199 долларов (14 280 рублей) был распродан «почти сразу» после того, как снимки Миддлтон появились в сети.

«В течение первого часа мы продали 50 единиц, и к полудню платье было распродано по всему миру», — уточнили они.

Известно, что спрос оказался настолько высоким, что марка сейчас работает над новой партией платьев Marie-Louise, которая поступит в продажу в ближайшее время. «Наш Instagram регулярно отмечают на снимках Кэтрин в упомянутом платье. Мы получили много сообщений от клиентов, которые заявили о желании приобрести такой же наряд. До сих пор неясно, как герцогиня нашла наше платье. Это застало нас врасплох, но мы вне себя от радости», — отметили основательницы марки.