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Женщины за час раскупили платье как у Кейт Миддлтон после ее выхода в свет 

Lenta.ru 25 минут назад
Женщины за час раскупили платье как у Кейт Миддлтон
Фото: Lenta.ru
Женщины за несколько часов раскупили платье, как у Герцогини Кембриджской Кэтрин, в котором она появилась на публике. Об этом сообщает Daily Mail.
Жена принца Уильяма вышла в свет в сиреневом платье длины миди с цветочным принтом австралийской марки Faithfull the Brand. Папарацци запечатлели ее во время посещения детского хосписа 25 июня.
Креативный и генеральный директора бренда Тэм-Энгер (Helle Them-Enger) и Сара-Джейн Абрахамс (Sarah-Jane Abrahams) отметили, что наряд стоимостью 199 долларов (14 280 рублей) был распродан «почти сразу» после того, как снимки Миддлтон появились в сети.
«В течение первого часа мы продали 50 единиц, и к полудню платье было распродано по всему миру», — уточнили они.
Известно, что спрос оказался настолько высоким, что марка сейчас работает над новой партией платьев Marie-Louise, которая поступит в продажу в ближайшее время. «Наш Instagram регулярно отмечают на снимках Кэтрин в упомянутом платье. Мы получили много сообщений от клиентов, которые заявили о желании приобрести такой же наряд. До сих пор неясно, как герцогиня нашла наше платье. Это застало нас врасплох, но мы вне себя от радости», — отметили основательницы марки.
В июне Кейт Миддлтон одержала очередную победу над Меган Маркл: ее признали самой стильной женщиной королевской семьи. Согласно данным платформы LovetheSales.com, одежда как у герцогини Кембриджской распродавалась в три раза чаще, чем наряды как у Маркл. Например, за последние месяцы было распродано 14 из 16 образов Кэтрин и только один из шести нарядов жены принца Гарри.
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