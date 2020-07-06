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Женщины устроили дефиле в нижнем белье на улице после карантина 

Lenta.ru 16 часов назад
Женщины устроили дефиле в нижнем белье на улице
Фото: Bluebella
Женщины приняли участие в откровенном модном показе на улицах Лондона в честь снятия режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.
В нижнем белье бренда Bluebella, который организовал шоу в рамках кампании Dare to Bare, прошлись шесть моделей c разным телосложением. Среди них были студенты, актрисы, юрист, менеджер спортзала и другие. Они шли по центральным улицам, соблюдая между собой дистанцию, празднуя открытие баров, ресторанов и парикмахерских после трехмесячного перерыва.
«Наше шоу изначально было отменено из-за карантина. Мы очень лондонский бренд, постоянно вдохновляемый городом вокруг нас. Сохо является творческим эпицентром, и мы хотели отпраздновать возвращение к жизни посредством дефиле на этой улице», — пояснила исполнительный директор бренда Эмили Бенделл (Emily Bendell).
Студентка театрального факультета Амелия Хорт (Amelia Horth) отметила:
«Этот показ дал нам возможность подчеркнуть нашу индивидуальность. Чтобы развиваться и расти, необходимо постоянно бросать вызов себе и выходить из зоны комфорта, и шоу действительно помогло в этом».
«Я согласилась стать частью этого проекта, потому что бренд поддерживает женщин всех размеров, любого происхождения, расы, пола, а также поддерживает ЛГБТ-сообщество», — выразилась графический дизайнер из Брайтона, 29-летняя Викитолия Фулилаги (Vikitolia Fulilagi).
Менеджер спортзала Лу Муссингтон (Lou Mussington) добавила: «Это была поистине удивительная возможность, ведь мне удалось отпраздновать конец карантина в кругу потрясающих женщин, одетых в красивые комплекты нижнего белья».
В мае сотни женщин в нижнем белье приняли участие в показе в своих домах в изоляции. Крупнейшее в мире онлайн-шоу на платформе Zoom организовал ранее упомянутый бренд Bluebella. Руководство компании стремилось выбрать для участия в показе моделей всех комплекций, и в результате было отобрано более 200 женщин разного телосложения от 18 до 50 лет.
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