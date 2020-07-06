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Женщины устроили на улице дефиле в нижнем белье 

Рамблер 14 часов назад
Женщины устроили на улице дефиле в нижнем белье
Фото: Bluebella
Женщины устроили модный показал на улицах Лондона в честь снятия режима самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет Daily Mail.
Шоу организовал бренд нижнего белья Bluebella. По центральным улицам прошлись шесть моделей c разным телосложением и профессиями. Среди них были студентки, актрисы, юрист, менеджер спортзала и другие.
«Наше шоу изначально было отменено из-за карантина. Мы очень лондонский бренд, постоянно вдохновляемый городом вокруг нас. Сохо является творческим эпицентром, и мы хотели отпраздновать возвращение к жизни посредством дефиле на этой улице», — рассказала исполнительный директор бренда Эмили Бенделл.
По словам студентки театрального факультета Амелии Хорт, модный показ дал им возможность показать свою индивидуальность.
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