Гостья свадьбы в вызывающем наряде разделила Сеть 

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Девушка пришла на свадебную церемонию в чересчур вызывающем наряде и вызвала споры в сети. На соответствующую дискуссию на портале Reddit обратили внимание журналисты Daily Star.

На размещенном кадре неизвестная гостья позирует рядом с молодым человеком в полупрозрачном платье красного цвета с корсетом и кружевными вставками. Ее образ дополнили босоножки на каблуках.

Reddit

Многие пользователи платформы раскритиковали образ девушки.

«Мне всегда казалось, что приходить на чью-то свадьбу в красном — табу», «Кажется, кто-то хотел привлечь к себе много внимания. Хотя, если бы у меня было такое тело, я бы одевалась так регулярно», «Я считаю, что приходить на свадьбу в наряде, который затмевает невесту, невежливо», «Мне очень нравится платье, но оно не для свадьбы», — писали они.

Тем не менее, некоторые юзеры выступили в защиту гостьи.