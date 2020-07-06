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Гостья свадьбы в вызывающем наряде разделила Сеть 

Lenta.ru 12 часов назад
Гостья свадьбы в вызывающем наряде разделила Сеть
Фото: depositphotos.com
Девушка пришла на свадебную церемонию в чересчур вызывающем наряде и вызвала споры в сети. На соответствующую дискуссию на портале Reddit обратили внимание журналисты Daily Star.
На размещенном кадре неизвестная гостья позирует рядом с молодым человеком в полупрозрачном платье красного цвета с корсетом и кружевными вставками. Ее образ дополнили босоножки на каблуках.
Reddit
Многие пользователи платформы раскритиковали образ девушки.
«Мне всегда казалось, что приходить на чью-то свадьбу в красном — табу», «Кажется, кто-то хотел привлечь к себе много внимания. Хотя, если бы у меня было такое тело, я бы одевалась так регулярно», «Я считаю, что приходить на свадьбу в наряде, который затмевает невесту, невежливо», «Мне очень нравится платье, но оно не для свадьбы», — писали они.
Тем не менее, некоторые юзеры выступили в защиту гостьи.
«Если бы такое произошло на моей свадьбе, меня бы это не задело. Она отлично выглядит», «Если бы я была так обеспокоена тем, что кто-то получит больше внимания, чем я, то мне пришлось бы приглашать исключительно некрасивых друзей», «Она выглядит прекрасно, а я бы хотела, чтобы все мои гости выглядели хорошо!» — выразились юзеры.
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