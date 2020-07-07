Как бюджетно обновить гардероб к осени 

Начало COVID-19 пришлось на основные события в индустрии моды — показы новых коллекций в Милане, Нью-Йорке и других крупных городах, вирус сразу пошатнул индустрию. Заводы закрылись и прекратили пошив новой одежды, бренды начали терпеть колоссальные убытки. А затем наступила изоляция, и кризис, который сказался уже на всех. «Рамблер» выяснил, как обновить гардероб к осени с наименьшими потерями.

Отслеживайте скидки

После выхода с карантина представители многих брендов заявили, что скидок не будет, но эта информация оказалась ложной. Таким образом, компании попытались создать видимость отсутствия проблем. Но без скидок смогут прожить только те бренды, которые заранее готовились к кризисным ситуациям (а их оказалось не много). Уже сейчас на крупнейших маркет-плейсах можно найти скидки до 50%.

Конечно, отталкиваться необходимо от своего бюджета. Но если рассматривать ситуацию в целом, то для покупок на распродажах существует несколько правил, которые обеспечат выгодную покупку:

На скидках стоит приобретать те вещи, которые действительно нужны, но стоят дорого. Например, зимняя обувь или пальто. Выгода от приобретения обуви будет выше, чем выгода от покупки шарфика, из-за изначальной разницы в цене. Поэтому всегда рассчитывайте сумму, которую получится в итоге сэкономить. После сложного периода хочется себя порадовать, но зачастую это обман нашего организма. Мозг хочет получить «быстрое удовлетворение» и приток эндорфинов. Так что третья кофточка, возможно, будет лишней, а вот замена джинсов — как раз то, что реально необходимо. Пропишите список вещей, которые требуют замены и следуйте ему.

Обновить гардероб помогут аксессуары

Бывает и такое, что гардероб составлен качественно, но есть ощущение, будто чего-то не хватает. За изюминку в образе отвечают именно аксессуары. Даже если вы будете ходить каждый день примерно в одном и том же, но заменять мелкие детали, наряд будет меняться.

Среди стильных и недорогих осенних аксессуаров можно выделить: разнообразные шарфы, береты и кепи, цветные носки и сумки. Существует миф, что сумка должна обязательно быть дорогой, но это правило давно устарело. Важно не то, сколько стоит ваша одежда, а ее внешний вид и опрятность. Поэтому даже тканевый шоппер за 500 рублей может выглядеть стильно и украсить ваш образ, добавив ему нотку озорства.

Схожую с сумками революцию пережили и украшения. Если раньше всем хотелось обладать золотом и бриллиантами, то сейчас достаточно вложиться в качественную бижутерию (или хотя бы заменить золото серебром). В новом сезоне выбирайте крупные кольца и серьги, а еще можно носить несколько цепочек на шею в одном сете. В общем, в моде максимализм.

Почините свой гардероб

Быстрая мода, доступность масс-маркета и сменяющаяся информационная повестка приучили нас к тому, что если с вещью что-то не так: сломалась молния, образовалась дырка или появились катышки, то ее нужно выбросить и заменить. В данном случае выхода два: починить свои старые вещи или купить новые вещи, которые уже кто-то починил, в секонд-хэнде или на винтажном рынке.

Пустуют ателье и мастерские по ремонту обуви, грустят без посетителей химчистки. Иногда достаточно сдать свое пальто для качественной стирки, чтобы получить вещь, в которую вы сможете влюбиться снова. А сэкономленные деньги направить на более полезные расходы.

Относитесь к своему гардеробу серьезно, любите свою одежду и заботьтесь о ней, и тогда вам не придется вкладывать крупные суммы в свой внешний вид.