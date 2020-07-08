Почему россияне скупают подделки люксовых брендов 

В наши дни существует множество альтернатив для одежды класса люкс — начиная от масс-маркета и заканчивая небольшими шоурумами с вещами собственного производства малоизвестных дизайнеров. Несмотря на это в России реплики дорогих марок по-прежнему пользуются спросом как в провинции, так и в столице. Причин тяги к «поддельной роскоши» много: погоня за статусом, лайки в Instagram или низкое качество бюджетных вещей. Что помогает индустрии фейков расти и толкает клиентов всех возрастов сметать подделки с полок магазинов — разбиралась «Лента.ру».

Рынок поддельных вещей процветает по всему миру, причем 95 процентов реплик поступает из Китая. Там чаще всего копируют такие бренды, как Nike, Rayban, Rolex, Supreme и Louis Vuitton . Торговля контрафактными товарами является крупнейшим финансовым преступлением: по данным журнала Forbes, в 2018 году их продажи составили 1,2 триллиона долларов.

Специалисты компании BrandMonitor подсчитали, что годовой оборот рынка поддельного люкса превысил оборот легального на 30 миллиардов рублей. Причем часто недобросовестные продавцы не предупреждают покупателей о том, что перед ними не оригинал, а качественная подделка.

Например, в настоящий момент во Франции судят мошенников, которые производили и продавали реплики роскошных сумок Hermes Birkin в течение нескольких лет. Оказалось, что 10 человек, семь из которых являются бывшими работниками компании, предлагали богатым иностранцам приобрести изделия по цене ниже рыночной. В общей сложности за четыре года было продано 148 копий знаменитых сумок, что принесло группе преступников четыре миллиона евро. Особую сложность делу добавляет тот факт, что сотрудники Hermes имеют право создавать собственные сумки, но только для личного пользования.

@kimkardashian

Состоятельные покупатели все чаще вкладывают деньги в коллекционные сумки известных брендов, в том числе в знаменитую модель Hermes Birkin. Эксперты исследовательской компании Art Market Research отмечают, что в 2020 году в сумки инвестируют больше, чем в предметы искусства, редкие сорта алкоголя и ретро автомобили.

Большинство шоурумов же, напротив, выступают за эксклюзив, предлагая уникальные вещи собственного производства. Однако даже здесь находится место для контрафакта. Так, в одном из выпусков на YouTube блогерша Катя Конасова показала разоблачение крупного московского шоурума Feelz, где китайскую сумку, заказанную на AliExpress за 161 рубль, продавали по цене в 3450 рублей. Производители при этом заявляли, что все вещи шьются в Москве.

Но если в московский Feelz поставляли вещи из Китая, то на полках региональных шоурумов зачастую лежит продукция с соседнего рынка. В одном из интервью бывшая руководительница шоурума рассказала Конасовой о том, как под видом нарядов из Кореи торговала рыночной одеждой с десятикратной наценкой.

Владелица еще одного онлайн-магазина реплик из Кисловодска, пожелавшая остаться анонимной, раскрыла секреты ведения аналогичного бизнеса в разговоре с «Лентой.ру».

«Покупать Birkin — бред»

Продавец

Когда я думала, какой ассортимент товаров будет в моем магазине, я понимала, что продажа обычных вещей в интернете востребована не будет. За обычной, базовой одеждой люди идут в торговые цены. Если ты открываешь бутик в соцсетях, то нужно подбирать тот товар, который будет интересен пользователям. В моем магазине реплики только премиум-класса или, проще говоря, люкс.

Вообще говоря, все копии делятся на разные категории: обычно их обозначают буквой A. Чем больше букв А — тем круче качество. Понятно, что одежда класса эконом дешевая, но это даже не копия, а просто похожая на брендовое изделие вещь. Что касается люксовых реплик — честно, качество у них потрясающее. Они в основном из Китая, а не с московского «Садовода».

Иногда бывает, что «оригиналы» сумок Louis Vuitton из кожзама продают в сертифицированных бутиках, и гарантий тут нет никаких, а реплику ты можешь купить из натуральной кожи. Мне правда иногда казалось, что эти аксессуары лучшие оригиналов, но и цены на них кусаются: копии сумок Chanel , например, стоили минимум 15 тысяч рублей.

Aliexpress / Louis Vuitton

Фото китайской реплики и оригинала сумки Louis Vuitton

Что касается цен в общем: вот ты хочешь купить себе кроссовки Alexander Mcqueen, которые на полке в бутике стоят 120 тысяч рублей, а хорошую реплику можно и за семь тысяч найти. Наценка у байеров не такая уж и большая: тысяча, кто понаглее — две тысячи. Средняя цена кроссовок в закупе где-то пять тысяч — это дешево для такой вещи, потому что она сделана качественно и из натуральных материалов. Если ты захочешь себе в «ноунейм»-магазине взять обувь из таких материалов, то заплатишь еще больше.

Простой обыватель никогда не отличит копии класса люкс от оригинальных вещей — это я вам гарантирую. Причем спрос на фейки есть всегда. Понятное дело, что когда ты платишь немаленькие деньги за хорошую реплику, то ты будешь ее выдавать за оригинальную вещь. Большинство покупателей приобретают люксовые копии, при этом могут позволить себе и оригинал купить. Знаете, многие просто хотят сэкономить на чем-то сезонном.

Есть популярные вещи, все хотят сфотографироваться в Instagram с этой брендовой шмоткой, однако осознают, что это вспышка на сезон

Поймите, что хорошие копии — это, по сути, ручная работа. Поставщики говорили: они летят в Италию, покупают сумку или «кроссы» из новой коллекции, везут в Китай, все разбирают на детали, раскраивают, и делают идентичную вещь. Там есть, за что платить.

Я считаю, что цены на оригинальные люксовые вещи тоже обоснованы. Просто не все могут себе их позволить — это уже другой разговор. В этом и смысл люкса, он для другой категории людей, не для всех. Плюс ко всему если мы покупаем Balenciaga, мы платим за идею бренда, за историю. Мы отдаем деньги дизайнеру, а не просто платим за шмотки.

Вообще, бизнес подделок влияет на продажи брендов очень сильно, губит их в какой-то степени. Люди не хотят платить за вещь десятки тысяч, если идентичную можно взять в разы дешевле. Я сама фейки ношу, и все мои знакомые — тоже. Спокойно к этому отношусь, в конце концов я эти вещи продаю. Бывает же такое, что нравится трендовая вещь, но через год носить ее уже не хочется. Вот купил реплику, надел несколько раз и оставил с чистой совестью. А если ты за кроссовки сто тысяч заплатишь, то жалко будет куда-то их отдавать или выбрасывать.

Я искренне не понимаю людей, которые вкладывают огромные средства в люксовые шмотки. Вот вы замечали, что многие девушки с сумками Birkin даже не снимают пленку с фурнитуры, чтобы не испортить ее состояние. Зачем ты в нее вообще вкладывалась? Ты все равно ее носишь, вряд ли она у тебя дома стоит, как коллекционная вещь — это же не ваза. Сумка все равно упадет в цене, поскольку на ней появятся дефекты. Я еще могу оправдать вложение в редкую вещь, которую через 10 лет ты продашь за 20 миллионов. А покупать Birkin — бред, за такие деньги лучше приобрести недвижимость.

«Покупка реплик — это вопрос индивидуальности»

Светлана, покупательница и поклонница фейков, Москва

В основном реплики покупает молодежь. А почему? Да потому что денег у них нет. У некоторых есть богатые подруги, которые могут себе позволить футболки за 50-60 тысяч купить, а они — нет. Поэтому и выживаешь, как можешь, пытаешься самоутвердиться в их обществе.

Большинство людей тянется к роскоши, потому что стремятся выглядеть и казаться лучше. Всем важно мнение общества о себе.

Вот пройдет девушка с сумкой Valentino, ты же не знаешь ее лично, сколько она зарабатывает, какая у нее семья, поэтому и не будешь придираться, настоящая у нее вещь или нет. Ты сложишь мнение о ней, просто оценив наряд — она может его за две тысячи купила на рынке, а ты уже себе представил ее в трешке в центре Москвы

С другой стороны, многие люди считают, что одежда за такую высокую цену — просто пустая трата денег. Но дизайн конкретной вещи понравился, поэтому они берут реплику. У них, может, даже денег куча, но туфли за 200 тысяч — это нецелесообразное для них вложение. Просто в масс-маркетах бывает качество не очень, если сравнивать с премиум репликой.

Иногда качественную подделку и консультант в магазине распознать не может. Все мои друзья носят копии, ремни Gucci те же. Просто сейчас такие копии, что и не отличишь. Ну конечно, бывают и отстойные фейки — на них даже на логотипе переставляют буквы, зато цена не кусается.

@closerlookofficial

Лично для меня покупка реплик — это вопрос индивидуальности. Понимаете, вот куртку в Zara покупаешь, идешь по торговому центру и видишь, что еще у десяти девочек такая. Ну бесит же. Все-таки в брендовых вещах не так много людей.

Мне вот нравятся туфли Valentino с шипами, не бренд, а конкретно эти туфли. Я понимаю, что в Zara именно таких нет, а за 60 тысяч я их купить не могу, да и не хочу. Именно поэтому я и возьму премиум реплику за десять тысяч, и мне пофиг, что это за бренд, оригинал или копия. Мне туфли нравятся

Я вообще считаю, что неразумно постоянно переплачивать за люксовые марки. Зачем платить тупо за имя? Футболка Balenciaga продается за 32 тысячи. Я могу фейк за три взять. Честно, вот даже если у меня есть деньги, меня жаба душит покупать одну сумку за большую сумму, лучше ведь кучу вещей купить из более дешевого сегмента. Но для многих важно, чтобы у вещи был именно лейбл. Zara не котируется — она не собирает столько лайков, сколько Prada или Versace.

Я не согласна с утверждением многих противников реплик о том, что производители копий воруют у брендов. Они априори такую же вещь изготовить не могут: материалы разные, швы невозможно сделать идентичными. Каждый зарабатывает, как может. И наконец, их можно поблагодарить за то, что они обеспечивают рабочие места и дают людям возможность чувствовать себя увереннее в обществе. Если бы они влияли на рынок люкса, то бренды уже давно бы обанкротились.

Все равно те, кто может себе позволить оригинал без ущерба бюджету, — купят его. Но сейчас цены завышают ужасно, просто потому что это какая-то там марка. Если вы мне предлагаете купить футболку за 50 тысяч — значит везите шелк редкий, а не хлопковую майку.

«Носить подделки — себя не уважать»

Ксения, покупательница и противница фейков, Ростов-на-Дону

Люксовые марки, как правило, имеют интересную историю или идеологию. Экоактивисты не купят вещь Dolce & Gabbana, хоть она и люксовая, просто потому, что в их ассортименте есть изделия из меха. Большинство людей, кто приобретает брендовые вещи, следят за маркой, выбирают для себя любимые — это целое искусство.

К тому же не все могут себе позволить сумку Louis Vuitton, в этом и есть ее ценность. Такие вещи передают будущим поколениям, в Италии это распространенная практика. Ты знаешь, что купил эту сумку за кучу денег, поэтому и следишь за ее состоянием и бережнее относишься. Плюс ко всему ты уверен в ее качестве и используемых материалах.

@@kyliejenner

Я ничего не имею против масс-маркета, просто часто в популярных магазинах, таких как Zara или Bershka, можно встретить вещи, уж очень похожие на брендовые. То есть это уже не эксклюзив, а просто копия, пусть и не идентичная. Согласитесь, приятнее ведь осознавать, что ты носишь вещь, дизайн которой как раз и пытаются украсть. Не зря говорят: «Жалкая копия — неповторимый оригинал».

А что касается производителей фейков — к ним отношусь без восторга. Я приписываю себя к категории людей «носить подделки — себя не уважать». Никогда даже самая дорогая реплика не заменит настоящее изделие, да и профессионал сразу же отличит подделку. Как минимум на оригинал даются все подтверждающие документы, как на тот же iPhone.

На просторах Instagram, в разных шоурумах, да и просто на рынке сейчас продают реплики на любой вкус и кошелек. Но это ведь чистой воды воровство. Смешно смотреть на студентку, которая каждый день с новой люксовой сумкой. То Prada у нее, то Chanel

Другое дело, когда перепродают оригинальные вещи, вот даже на Farfetch такая функция уже существует. Можно найти изделие в идеальном качестве в два раза дешевле. Вообще, сейчас винтажные вещи безумно востребованы, их продают за миллионы, если это раритет.

Меня раздражает, что люди переврали истинную суть люкса. Люкс — это качественные вещи, которые ты будешь годами носить, у них есть своя история. А для многих — это просто понты. Человек думает, что если на нем шмотка с лейблом, пусть даже реплика, то он сразу становится на уровень выше других. Я вот считаю, что это вообще ни о чем не говорит. Такие люди просто ничего в жизни не добились. Если человек построил карьеру — он купит себе вещь дорогую, он достоин этой покупки, потому что заработал на нее.

Знаете, даже если оригинал человек покупает — кто-то берет с маленьким значком, а у кого-то на всю грудь Armani. И между ними ведь тоже разница очевидна. В общем, каждый преследует свои цели при покупке люкса.

Дорогие вещи тоже нужно уметь подать. Бывает, у тебя штаны стоят 200 тысяч, майка — 30, а цена сумки может доходить и до миллиона. Но при этом человек выглядит, как колхозник

Как до звезды

Рынок поддельного люкса настолько масштабный, что фейки покупают не только простые люди, но и знаменитости мирового уровня. Существует множество пабликов, разоблачающих звезд в репликах именитых марок. Например, автор аккаунта @yeezybusta в Instagram заметил, что многие рэперы носят фейковую обувь, а чаще всего — кроссовки бренда Канье Уэста Yeezy Boost. Даже сам создатель марки был пойман в копии обуви своего же производства. В покупке реплик тех же популярных кроссовок уличили актера Зака Эфрона: его поклонники обратили внимание, что обуви такой расцветки нет в ассортименте марки.

В свою очередь рэпер Трэвис Скотт появился в фейковых кедах Nike Air Jordan, причем из его собственной совместной с брендом коллекции.

@yeezybusta

Трэвис Скотт в реплике кроссовок Nike

Виктория Бэкхем , которая сейчас является успешным дизайнером, была поймана с репликой сумки модного дома Louis Vuitton в 2008 году. Бывший креативный директор бренда Марк Джейкобс заметил фейк в руках звезды на званом ужине, после чего отправил ей в подарок оригинальное изделие. Бэкхем сумела оправдаться: по ее словам, поддельную сумку ей подарили поклонники, которые не разбираются в оригинальности люксовых вещей.

Российские знаменитости также не редко сочетают оригиналы люксовых вещей с подделками. В одном из роликов на YouTube раскрыли секрет телеведущей Ксении Бородиной , которая, как оказалось, была частым гостем московского рынка на Дубровке.

Телезвезда Виктория Боня пришла в реплике на премию в Каннах. Поклонники заметили, что черное платье Бони очень напоминает изделие бренда Alexander Mcqueen.

Фейк-контроль

Люксовые марки ведут активную борьбу с производителями фейковых вещей, в частности, взаимодействуя с госструктурами. Так, модный дом Prada совместно с Интерполом удалил более 130 тысяч объявлений о продаже фейковой одежды марки с сайтов интернет-ретейлеров и социальных сетей. Кроме того, было заблокировано около 5400 платформ, которые незаконно рекламировали или продавали реплики Prada.

Некоторые компании используют более радикальные методы. Британский Burberry, например, сжигал одежду из прошлых коллекций, чтобы защитить свою интеллектуальную собственность. По информации BBC, в 2018 году модный дом избавился от вещей на 36,5 миллиона долларов. Несмотря на то что в Burberry настаивали, что процесс не навредит природе, экоактивисты не оценили их действия. В 2019 году на Burberry обрушился шквал критики. Впоследствии марка заявила, что не только прекратит сжигать одежду, но и перестанет использовать натуральный мех при производстве одежды.

Аналогичным образом поступают и другие именитые производители — уничтожают обувь, сумки, парфюмерию и часы. Люксовые марки Richemont и Louis Vuitton обвинили в том, что они намеренно портят качество нереализованных сумок и часов, чтобы байеры не смогли продать их по сниженной цене из-за дефектов.

Сегодня реплики продолжает носить не только молодежь, но и звезды мирового масштаба. Рынок поддельных вещей не теряет своей актуальности с годами, а скорее, наоборот, только расширяется. Через фейковую одежду люди обретают желаемый статус в обществе или попросту экономят деньги. Так или иначе, покупка реплики перестала быть чем-то постыдным.