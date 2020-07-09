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В Сети застыдили невесту, оголившую ягодицы 

WMJ.ru и ещё 4 48 минут назад
В Сети застыдили невесту, оголившую ягодицы
Фото: WMJ.ru
Очередная невеста попала под суд пользователей Facebook.
В паблике That's it, I'm wedding shaming («Это я, свадебный стыд»), посвященном неудачным свадебным образам, появились фото неизвестной невесты в наряде, состоящем из прозрачной тюлевой юбки и белого боди с оголенной спиной и вырезами по бокам.
Facebook / Thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)
Это было «платье» невесты на вечеринке в честь свадьбы. В общественном месте. В ресторане. В присутствии ее матери и матери жениха и других, более взрослых родственников,
— подписал снимки автор, пожелавший остаться анонимным.
Откровенный образ невесты, открывающий большую часть ее тела, в том числе ягодицы, вызвал среди участников группы волну негодования.
«Она добавила тюль на купальник и назвала это платьем?», «Я думал, это платье из туалетной бумаги, которое сделали во время свадебного конкурса», «Выглядит как подгузник», «У нее отличная фигура, видно, что она много над ней работала, но это безобразно», «Это подгузник?», «Так вот куда ушла вся туалетная бумага», «Если это не было вечеринкой у бассейна, то это глупо», «А где платье?» — стыдят девушку в комментариях.
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