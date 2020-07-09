В Сети застыдили невесту, оголившую ягодицы 

Очередная невеста попала под суд пользователей Facebook.

В паблике That's it, I'm wedding shaming («Это я, свадебный стыд»), посвященном неудачным свадебным образам, появились фото неизвестной невесты в наряде, состоящем из прозрачной тюлевой юбки и белого боди с оголенной спиной и вырезами по бокам.

Facebook / Thats it, I'm wedding shaming (non ban-happy edition)

Это было «платье» невесты на вечеринке в честь свадьбы. В общественном месте. В ресторане. В присутствии ее матери и матери жениха и других, более взрослых родственников,

— подписал снимки автор, пожелавший остаться анонимным.

Откровенный образ невесты, открывающий большую часть ее тела, в том числе ягодицы, вызвал среди участников группы волну негодования.