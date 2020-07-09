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Еще одна женская вещь из 80-х стала новым модным трендом 

Lenta.ru 7 часов назад
Еще одна вещь из 80-х стала новым трендом
Фото: Lenta.ru
Женская блузка с высоким воротником с оборкой стала новым трендом в 2020 году. Об этом сообщает портал Who What Wear.
По информации экспертов моды, указанная вещь была особенно популярна в 1980-х годах благодаря матери британского принца Уильяма, принцессе Диане. В то время Диана комбинировала ее с миди-юбками или широкими брюками в полоску, а также носила платья-рубашки с тем же самым высоким воротом с кружевами.
Отмечается, что одна из причин возвращения описанной блузки в моду — тренд на сдержанную, максимально закрывающую тело одежду, который возник в 2019 году. В настоящий момент этой тенденции следуют многие известные личности, в частности модельер и писательница Алекса Чанг.
В мае сообщалось, что во время пандемии коронавируса в моду вернулись и другие тренды из 80-х. Журналисты проанализировали поисковые запросы пользователей сети и выяснили, что в изоляции люди начали больше интересоваться тренировками, спортивным оборудованием и спортивной одеждой неоновых цветов, популярной в том десятилетии.
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Женский форум
Мода , Алекса Чанг , принц Уильям
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