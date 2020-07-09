Женщинам с маленькой грудью предложили новый купальник

Журналисты портала Who What Wear предложили женщинам с маленьким размером груди новую модель бикини. Информация появилась на сайте издания.

По словам автора материала, читательницам с небольшой грудью подойдут купальники с косточками, которые будут поддерживать бюст. При этом у топа не должно быть плотных чашек. Отмечается, что такая форма подчеркивает естественную форму груди и в то же время приподнимает ее.

@negin_mirsalehi

Фотографии в описанных купальниках появились на страницах в соцсетях мировых знаменитостей, в том числе у телезвезд Кортни и Хлои Кардашьян , блогерши Негин Мирсалехи (Negin Mirsalehi), а также предпринимательницы Люси Уильямс (Lucy Williams).

Кроме того, в материале приводится список брендов, в ассортименте которых присутствует данная модель бикини. Среди них такие марки, как Peony, Rixo, Missguided, Nasty Gal и Mango.

В мае популярная в 50-х годах модель купальника снова вернулась в моду. Оказалось, что в летнем сезоне 2020 года на смену откровенным бикини придут более элегантные модели, а именно купальники с высокой или средней посадкой. Кроме того, в тренде будут изделия спокойных, базовых оттенков.