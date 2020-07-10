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5 летних трендов, которые обожают парижанки 

Harper’s Bazaar 8 часов назад
5 летних трендов, которые обожают парижанки
Фото: Harper’s Bazaar
Есть мнение, что безупречный вкус у француженок врождённый, иначе как объяснить тот факт, что каждая вторая жительница Парижа выглядит так, будто сошла со страниц стритстайл-хроники. Парижский стиль прост и элегантен одновременно, им хочется восхищаться и ему хочется подражать. Мы собрали 5 любимых летних трендов парижанок, которые очень легко интегрировать в свой гардероб.

Шелковые платки

Шелковый платок — незаменимый летний аксессуар, который заставит заиграть новыми красками даже самый базовый образ. Повязав платок на голову, вы не только получите неповторимый образ, но и защитите волосы от прямых солнечных лучей. Если головные уборы вам не по вкусу, завяжите платок на шее (наподобие галстука) или на ручке сумки — свежо и стильно.

Платья с запахом

Невероятно стильное и удобное решение на лето — платье с запахом. Эта модель одновременно романтичная и сексуальная, и крайне неприхотливая в плане составления образа. Днем, когда приходится много бегать по городу, сочетайте платье с кедами и вместительной сумкой-тоутом, вечером — смените кеды на босоножки, тоут — на более миниатюрную сумку и отправляйтесь на свидание или вечеринку с друзьями. Выбирайте однотонные модели или в мелкий цветок — любимый принт парижанок.

Плетеные сумки

Плетеные сумки — неотъемлемая часть гардероба жительницы Парижа еще со времен Джейн Биркин (все мы помним о ее любви к плетеным корзинам). Такой аксессуар освежит образ, придаст ему легкости и непринужденности. Маленькие "корзинки" отлично подойдут на вечер, а с соломенным тоутом можно смело отправляться как в офис, так и на пляж.

Топы в винтажном стиле

Француженки не гонятся за последними трендами, вы не увидите на них массивные кроссовки или худи Balenciaga. А вот вещи в винтажном стиле — это как раз их стихия. Романтичные блузы с объемными рукавами одинаково хорошо подойдут как к любимым потертым джинсам, так и к летящим юбкам с запахом. Кстати, если вы знаете хороший винтажный магазин или имеете доступ к гардеробу своей стильной бабушки, рекомендуем поискать топ именно там.

Очки в массивной оправе

Летом солнцезащитные очки — не прихоть, а необходимость. Без массивных солнцезащитных очков француженку представить крайне трудно: от фильма "Бассейн", где Джейн Биркин появляется в очках, за которыми едва видно лицо, до новейших стритстайл-хроник с модных событий в Париже. Этим летом выбирайте очки в массивной оправе, форма не имеет значения — подберите подходящую именно вам.
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