Vogue США посвятил статью нарядам «ВИА Гры»

Американская версия модного журнала Vogue опубликовала на своем сайте материал, посвященный стилю украинской поп-группы «ВИА Гра».

Модный редактор Лиана Сатенштейн (Liana Satenstein) отметила, что ее любимая эпоха коллектива приходится на период с 2003 по 2007 год, когда в составе были Вера Брежнева , Надежда Мейхер и Анна Седокова . «Джинсы были с низкой посадкой, грудь была приподнята, а тело было более открытым. Все было покрыто стразами, мехами, одежда была чрезмерно женственной», — добавила она.

Известно, что стилистом и художником по костюмам на тот момент была Анжела Лисица, которую Брежнева во время интервью для издания назвала волшебницей.

«У группы была не вульгарная, а разумная сексуальность. Концертные костюмы создавались прямо на нас. Мы практически ничего не покупали, а если и покупали, то только обувь. Однако мы всегда ее переделывали, чтобы она не напоминала свой первоначальный вид», — поделилась певица. Она добавила, что группа ориентировалась на стиль западных исполнительниц, но всегда «привносили что-то свое».

Автор материала оценила наряды участниц группы «ВИА Гра» в музыкальных клипах. Например, в видео на песню «Не оставляй меня любимый», женщины одеты в короткие платья и связаны веревками в стиле БДСМ. «У Брежневой великолепный французский маникюр, меховая ушанка, яркий топ с оранжевым змеиным принтом и блестящая серебряная рубашка, оголяющая ее пупок. Сперва образы могут показаться шокирующими и неуместными, однако под текст песни они подходят: солистки группы модным образом запутались в прошлой любви», — комментирует она.