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Американский Vogue посвятил статью нарядам украинской группы «ВИА Гра» 

Lenta.ru и ещё 2 5 часов назад
Vogue США посвятил статью нарядам «ВИА Гры»
Фото: Lenta.ru
Американская версия модного журнала Vogue опубликовала на своем сайте материал, посвященный стилю украинской поп-группы «ВИА Гра».
Модный редактор Лиана Сатенштейн (Liana Satenstein) отметила, что ее любимая эпоха коллектива приходится на период с 2003 по 2007 год, когда в составе были Вера Брежнева, Надежда Мейхер и Анна Седокова. «Джинсы были с низкой посадкой, грудь была приподнята, а тело было более открытым. Все было покрыто стразами, мехами, одежда была чрезмерно женственной», — добавила она.
Известно, что стилистом и художником по костюмам на тот момент была Анжела Лисица, которую Брежнева во время интервью для издания назвала волшебницей.
«У группы была не вульгарная, а разумная сексуальность. Концертные костюмы создавались прямо на нас. Мы практически ничего не покупали, а если и покупали, то только обувь. Однако мы всегда ее переделывали, чтобы она не напоминала свой первоначальный вид», — поделилась певица. Она добавила, что группа ориентировалась на стиль западных исполнительниц, но всегда «привносили что-то свое».
Автор материала оценила наряды участниц группы «ВИА Гра» в музыкальных клипах. Например, в видео на песню «Не оставляй меня любимый», женщины одеты в короткие платья и связаны веревками в стиле БДСМ. «У Брежневой великолепный французский маникюр, меховая ушанка, яркий топ с оранжевым змеиным принтом и блестящая серебряная рубашка, оголяющая ее пупок. Сперва образы могут показаться шокирующими и неуместными, однако под текст песни они подходят: солистки группы модным образом запутались в прошлой любви», — комментирует она.
В декабре 2019 года знаменитости вернули в моду женский тренд из 2000-х. Так, Певица Бейонсе, супермодель Белла Хадид и предпринимательница Кайли Дженнер появлялись на пляжном отдыхе с одинаковым украшением — цепочкой вокруг талии. Известно, что такой аксессуар был модным атрибутом на музыкальном фестивале Coachella в 2001 году.
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Женский форум
Мода , Анна Седокова , Вера Брежнева , Белла Хадид
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