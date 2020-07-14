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Эмили Ратаковски появилась на публике в тренде из 90-х с голым животом 

Lenta.ru 8 часов назад
Ратаковски снова оголилась на публике
Фото: Lenta.ru
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски появилась на публике в наряде с принтом тай-дай, который был трендом в 1990-х годах. Снимки публикует ее фан-аккаунт в Instagram.
Папарацци сфотографировали знаменитость вместе с супругом Себастьяном Беар-Макклардом и собакой Коломбо. Она прошлась по улицам Нью-Йорка в белых кедах и костюме с принтом в стиле тай-дай, состоящем из кроп-топа и широких штанов. Ратаковски также надела солнечные очки и медицинскую маску. На размещенном фото актриса запечатлена с голым животом.
@emratateam
В июле супермодель Белла Хадид вышла в свет в брюках, которые были трендом в 1990-х годах. Ее сфотографировали в джинсах широкого кроя, спущенных на бедра. На штанины названных брюк нанесен паттерн из обложек журнала Playboy 1970 года с фотографией модели Дебби Эллисон. Отмечается, что вещь произведена датской маркой Soulland и входит в коллекцию осень-зима 2019.
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Мода , Белла Хадид
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