Ратаковски снова оголилась на публике

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски появилась на публике в наряде с принтом тай-дай, который был трендом в 1990-х годах. Снимки публикует ее фан-аккаунт в Instagram.

Папарацци сфотографировали знаменитость вместе с супругом Себастьяном Беар-Макклардом и собакой Коломбо. Она прошлась по улицам Нью-Йорка в белых кедах и костюме с принтом в стиле тай-дай, состоящем из кроп-топа и широких штанов. Ратаковски также надела солнечные очки и медицинскую маску. На размещенном фото актриса запечатлена с голым животом.

@emratateam