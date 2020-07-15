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Не секси! 9 вещей в образе, которые отталкивают мужчин 

BigPicture.ru 13 часов назад
9 вещей в образе, которые отталкивают мужчин
Фото: BigPicture.ru
Одеваться нужно так, как тебе нравится, и не пытаться произвести впечатление на других, выбирая непривычные для себя вещи. Однако многие девушки, готовясь к свиданию с Мужчиной Мечты, часто забивают на свои предпочтения и в попытке произвести впечатление надевают то, что на их взгляд должно привлечь потенциального бойфренда.
В этом вопросе очень легко перестараться, и в результате может случиться так, что все планы пойдут прахом. Рассказываем, какие вещи не только не кажутся мужчинам привлекательными, но и вовсе отталкивают их.

Острые и длинные ногти

Мужчин действительно пугают острые и слишком длинные ногти, больше напоминающие когти — им кажется (и вполне справедливо), что этим «богатством» ты способна покалечить и его, и себя.

Чрезмерный макияж

Целовать и прикасаться к лицу, больше напоминающему маску, не слишком приятно. Мужчины больше любят естественный макияж (который сами принимают за его отсутствие).

Слишком откровенный наряд

Явившись на первое свидание в микроюбке и блузке с декольте до пупка, ты как минимум рискуешь произвести неверное впечатление и смутить своего спутника.

Наряды с открытой спиной

Невероятно, но факт — многим мужчинам не по нраву, казалось бы, самый сексуальный вариант коктейльного и вечернего платья! Наряды с открытой спиной, по мнению сильного пола, только портят прекрасную женскую фигуру.

Татуаж бровей

Это настоящий кошмар для 9 из 10 мужчин (впрочем, и для женщин тоже). Если ты задумалась о том, чтобы сделать эту процедуру, отдай предпочтение более щадящим методам коррекции бровей.

Большое количество украшений

Вердикт мужчин для любительниц носить по золотому кольцу на каждом пальце суров и категоричен — смотрится такая девушка как «новогодняя елка».

Туфли-«копытца»

Во-первых, мужчинам они напоминают туфли танцовщиц; а во-вторых, на них элементарно неудобно ходить. Сделай выбор в пользу классических лодочек или лаконичных сексуальных босоножек на шпильке, а еще лучше, забей на каблук и надевай то, в чем тебе удобно.

Перебор с женственностью

Рюши, оборки, метры воздушной органзы, бантики и тотальная конфетно-пастельная гамма — перебор со всеми этими «девочковыми» атрибутами кажется мужчинам признаком инфантильности и неспособности.

Образ в стиле «офисный корпоратив»

На работе строгий дресс-код и злой босс, поэтому к свиданию ты готовишься за две минуты в офисном туалете — меняешь строгую белую рубашку на «парадно-выходную» блузку в полной уверенности, что последняя компенсирует скучный серый костюм-двойку.
К сожалению, не компенсирует совсем. Если тебе нужно выглядеть серьезно днем, а вечером у тебя романтический ужин, надень маленькое черное платье без декора, которое на работе дополни классическим жакетом или блейзером.
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