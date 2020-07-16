5 раздражающих проблем с одеждой и как их решить

Вы надеваете новое мини-платье, выходите на улицу, делаете пару шагов и понимаете, что оно задирается каждую секунду — кого это не выбесит? Или, что хуже, синтетическая блуза электризуется под пальто и прилипает к телу, подчеркивая все недостатки фигуры. Что делать в таких ситуациях, когда новую вещь хочется выбросить в мусор? Советовать вам внимательнее смотреть на ярлычок и выбирать одежду из натуральных тканей глупо — это не решит уже существующую проблему. WomanHit.ru разбирает самые частые проблемы с одеждой и советует, как их решить.

Вещи из синтетических тканей

Первым делом, купите качественный кондиционер для белья: он смягчит ткань и уменьшит электризацию. Дальше обработайте вещь антистатиком — такой спрей можно купить в любом хозяйственном магазине. Не носите вещи из синтетики вместе, иначе платье обязательно прилипнет к колготкам, а пиджак без подклада натрется о блузу. Можете отнести платье или юбку в ателье, где к вещи сошьют чехол из натуральной ткани — тонкого хлопка или шелка.

Джинсы растягиваются в талии

С того момента, как в моду вошли мом-джинсы, а за ними бойфренды, слоучи и другие модели с завышенной талией и свободными бедрами, у девушек стало на одну проблему больше. Достаточно один раз надеть джинсы, как после они станут болтаться в талии из-за того, что вы натягивали их через бедра.

Решить эту проблему может покупка джинсов на размер меньше — некоторые бренды советуют покупать модели в талии впритык.

Консультанты магазинов аргументируют это тем, что натуральный хлопок, из которого сделаны качественные джинсы, растянется на вас всего за пару часов, но при этом не станет обвисать в талии и бедрах, а подстроится под фигуру. Другой вариант — носить поясную сумку или ремень в джинсах, как это делают мужчины.

Футболка неправильно сидит

Если вам поднадоела футболка или она растянулась за время носки, выход есть. Возьмите и завяжите ее в узел на боку, по центру или разрежьте снизу и завяжите на такой же узел. На YouTube, в Instagram и многих других социальных сетях есть множество видео, как девушки переделывают футболки: обрезают, красят, декорируют их. Выберите тот, который подходит вам.

Платье поднимается наверх

Если любимое платье задирается при носке, пришейте к низу с изнаночной стороны силиконовую ленту — купить ее можно в магазине товаров для шитья. Другая проблема — поднимающаяся кверху юбка, которая может оголить ваши бедра прямо на улице. Решить ее поможет лента с утяжелителями — ее можно найти, но далеко не везде, поэтому проще будет пришить подкладку к юбке или декор к ее низу, чтобы утяжелить ткань.

Мелкий мусор на пальто

В шерсти легко забиваются волосы, частицы пыли, семена с деревьев и прочий мусор. Сдавать в химчистку пальто не имеет смысла, ведь такие загрязнения легко удаляются при помощи липкого ролика для одежды, двухстороннего скотча или обычного скотча, намотанного на руку. Пройдитесь промакивающими движениями по внешней части пальто, чтобы собрать мусор. Если ничего под рукой нет, намочите ладонь под проточной водой и пройдитесь по ткани круговыми движениями — мусор запутается в оставшихся на шерсти волосах и соберется вместе с ними в комок.