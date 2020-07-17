Как цвет одежды влияет на нашу жизнь

Каждый выбранный вами цвет и оттенок имеет большое значение.

Благодаря правильно подобранному цвету вы можете с легкостью влиять на то, как будут воспринимать вас другие люди, изменять свое настроение, а также физическое состояние. Вообще, цветовые предпочтения могут много рассказать о вас окружающим. Давайте разберемся, какой оттенок подойдет для того или иного случая.

Владимир Чинивизов, @vladimir_sancti

Beauty-психолог, г. Краснодар

Желтый цвет

Желтый пробуждает позитивное мышление, он подталкивает к действиям и помогает нестандартно решать проблемы. Человек в ярко-желтом, однако, смотрится не в меру эксцентрично для рабочей обстановки. Носить такой, слишком выразительный тон нужно дозированно, чтобы не вызвать отталкивающий эффект.

Кому подходит. Желтый цвет любят беззаботные, приветливые люди, его рекомендуется включать в гардероб чересчур «зажатым», скромным натурам.

Зеленый цвет

Он может быть разным: ближе к желтому или к синему. В любом случае это цвет природы, плодородия, процветания. Он одинаково позитивно воспринимается людьми разных характеров и темпераментов. Зеленый любят уравновешенные, выдержанные, благожелательные люди. Зеленые вещи ассоциируются с успехом, богатством, поэтому зеленый пиджак, жакет, брюки или юбка — вполне уместный в деловом гардеробе предмет.

Кому подходит. Зеленый подходит тем, кто стремится к внутренней гармонии, равновесию, материальной стабильности. Это цвет восстановления, накопления сил и новых начинаний.

Голубой цвет

Голубой цвет — символ мира, неба, покоя, света и молодости. Он никого не раздражает, не возбуждает негативных чувств, поэтому входит в деловые круги наравне с белым цветом. Одежда голубого цвета — идеальное решение для любого случая.

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Кому подходит. Голубой цвет рекомендуется тем, кто хочет выглядеть моложе, свежее. Тем, кто ценит покой и естественность, не приемлет бурных чувств. Человек в голубом не вызывает опасений, с ним охотно вступают в диалог и доверяют информацию.

Синий цвет

Синий связан со строгостью, принципиальностью и даже чопорностью. Это цвет постоянства, верности привычкам и прагматизма. Синий — один из самых элегантных для офисного костюма цветов, способный подчеркнуть достоинство и профессиональную компетентность.

Кому подходит. В синий одеваются люди, ценящие заведенный порядок. Этот цвет для тех, кто хочет выстроить дистанцию между собой и окружающими, обуздать свои эмоции, сосредоточиться на деле.

Красный цвет

Красный — это цвет лидеров, азартных людей, стремящихся к первенству, настойчиво идущих к победе. Он не подходит для деловой, сдержанной среды. Зато в светской жизни красный цвет наполняет вас энергией. Он знак эротизма и страстности. Женщина в красном воспринимается как призыв к чувственности.

Кому подходит. Этот цвет подходит людям энергичным, с активной жизненной позицией, особенно неуверенным в себе, стыдливым и пассивным для коррекции психоэмоционального состояния.

Оранжевый цвет

Оранжевый мягче красного, но такой же импульсивный. Его главное предназначение — бодрить, поднимать дух и вселять оптимизм. Человек в оранжевом расценивается как жизнелюб и творческая, артистичная личность. Люди в одежде этого цвета воспринимаются благосклонно и дружелюбно, но, ввиду большой эмоциональности цвета, он не будет органично смотреться в деловом образе.

Кому подходит. Этот цвет подходит людям свободных и креативных профессий. Тем, кто не любит жесткие рамки. Тем, кто желает раскрепоститься, высвободить творческий потенциал.

Если не нашли любимый цвет, ждите вторую часть разбора от бьюти-психолога Владимира Чинивизова.