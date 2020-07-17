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5 трендовых вещей, которые испортят любую фигуру 

Я Покупаю 5 часов назад
5 трендовых вещей, которые испортят любую фигуру
Фото: Я Покупаю
Видите эти вещи на полках магазинов и на сайтах интернет-версий? Смело проходите мимо! Никакое звание тренда 2020 не оправдает их уродливости.

1. Юбка-баллон

Эту юбку многие бренды продолжают возводить в тренды, а девушки не спешат с ней расставаться. Но все же надо смотреть правде в глаза: фасон устарел. Он не делает комплимента ни фигуре, ни образу, лишь вызывает ассоциацию с «облаком в штанах». Юбка-баллон создает ощущение грузных бедер, что отнюдь не здорово, потому что сильно полнит ноги.

2. Блуза с рукавами «летучая мышь»

Блузка, да и вообще любая кофточка с рукавами, которые создают иллюзию крыла, может сильно навредить фигуре.
Я Покупаю
Девушки с большой грудью только добавят себе объема в верхней части, а если на рукаве будет еще и дополнительный декор, совсем караул: тело просто потеряется в ворохе складок и оборок. Такие рукава были на весенне-летнем показе Stella McCartney, но не сыскали большого успеха.

3. Накидка кроше

Тренд на кроше тоже покорил многих девушек в этом году. Но только некоторые не дослушали, какие именно вещи в этой технике популярны, и ринулись доставать свои накидки, связанные в один из дождливых вечеров. Дело в том, что сама по себе накидка выглядит не так стильно и современно, как тот же купальник или сумка. А издалека она и вовсе напоминает кухонную занавеску. Лучше лишний раз свериться с трендовыми узорами и посмотреть, не устарел ли ваш?
Я Покупаю

4. Босоножки на ремешках

Босоножки на ремешках — в тренде, но это не значит, что «гладиаторы» вновь вернулись на арену. Тут невооруженным глазом видно, что они укорачивают ноги, делают их похожими на колбасу в оплетке и нисколько не придают ножкам манящей соблазнительности. Скажете, удобно? Вот только через 5 минут ходьбы в них по всей линии ремней на ногах будут мозоли.

5. Массивная панама бакетхэд

Панамы — безоговорочный тренд 2020! Но если вы заказали такую в интернет-магазине, первым делом примерьте! Слишком длинные поля или высокие тульи превратят вас в садового гномика или «грибочек». А эти смехотворные ассоциации никому не польстят.
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