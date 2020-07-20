Женщины нашли замену маленькому черному платью 

Модный редактор Клемми Филдсенд (Clemmie Fieldsend) заявила, что женщины нашли замену культовому наряду: в летнем сезоне маленькое черное платье затмит белое мини-платье. Соответствующий материал появился на сайте The Sun.

Известно, что весенние-летние коллекции таких марок, как Victoria Beckham, Chloe and Valentino включили в себя указанный наряд. После этого, согласно отчету компании Lyst, отслеживающей потребительское поведение в сфере моды, количество поисковых запросов с этой вещью выросло на 47 процентов.

По словам Филдсенд, появление актрисы Мерлин Монро в фильме «Зуд седьмого года» 1955 года в белом наряде стало одним из самых знаковых моментов в истории моды. После этого оно стало трендом в 90-е годы, и начало снова пользоваться спросом в настоящее время.

Фотографии в белом мини-платье в своих социальных сетях публиковали популярные модели Хейли Бибер, Алессандра Амбросио, предпринимательница Кайли Дженнер, а также телеведущая Зои Хардман.

Кроме того, эксперт перечислила несколько преимуществ упомянутого наряда. Так, белый цвет «отлично подчеркивает загар» и «отражает солнечные лучи, позволяя сохранять прохладу летом».

Однако Филдсенд отметила, что несмотря на растущую популярность маленького белого платья, «скромная черная версия наряда всегда будет любимой всеми женщинами и никогда не выйдет из моды».

Фирменный образ был разработан культовой личностью мира моды Коко Шанель еще в 1920-х годах и до сих пор является универсальным. В качестве примера журналистка привела наряд британской певицы Адель , которая этим летом отпраздновала свой 32-й день рождения в черном мини-платье.

В июне британские эксперты назвали мини-юбку самой культовой модной вещью всех времен. По мимо нее в список основных предметов женского гардероба вошли маленькое черное платье, джинсовая куртка, туфли на платформе, расклешенные брюки и кожаная байкерская куртка.