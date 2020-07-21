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18-летняя дочь Синди Кроуфорд снялась в прозрачном белье для обложки Vogue 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд Кайя Гербер приняла участие в съемке для японской версии модного журнала Vogue и стала героиней его обложки. Снимок появился на ее странице в Instagram.
18-летняя знаменитость попозировала на белом фоне в кожаных легинсах с завышенной талией и кружевном черном боди люксового бренда Yves Saint Laurent, прозрачная ткань которого просвечивает ее грудь. На веки Гербер нанесен макияж в стиле smoky eyes, а на губы — красная помада. Из аксессуаров на ней — крупные серьги и золотая цепь.
@kaiagerber
Автором съемки выступил дуэт фотографов Луиджи и Янго (Luigi и Iango), снимки которых неоднократно попадали на обложки журналов Vogue. Стилистом стала Анна Делло Руссо (Anna Dello Russo), а визажистом — Том Пешо (Tom Pecheux).
В июне Кайя Гербер поделилась фотографией в купальнике и порадовала поклонников. Ее сфотографировали 18-летняя в черно-белом купальнике с анималистичным принтом и соломенной шляпе. В руках модель держит двух щенков. Фанаты Гербер восхитились ее внешним видом в комментариях.
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Мода , Видео , Кайя Гербер , Синди Кроуфорд
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