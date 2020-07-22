Как выглядеть стильно, одеваясь недорого

WomanHit.ru подскажет, что изменить в своих привычках.

Носить бренды не значит выглядеть дорого. Создавать впечатление ухоженной женщины может каждая из нас, имея даже минимальный бюджет на покупку одежды и обуви. Например, можно дополнить один и тот же набор одежды разными аксессуарами и получить образы в непохожем друг на друга стиле. В этом материале расскажем, какие еще уловки можно использовать, чтобы удовлетворить свое чувство вкуса, но не выйти в отрицательный баланс на карте:

1. Всегда носите чистую одежду. Ухаживайте за каждой деталью вашего гардероба. Позаботьтесь о том, чтобы на воротнике не было следов тонального крема или губной помады, на юбке не было пятен, нитки не торчали, а обувь всегда была чистая. Помятое пальто или юбка всегда будет делать ваш образ дешевле.

2. Учитесь сочетать цвета. Да, восприятие вашего образа во многом зависит от того, как вы сочетаете цвета одежды и аксессуаров. Забудьте о кричащих оттенках, разных ярких принтах в одном луке. Используйте больше базовых вещей, если не владеете знаниями в стиле. Покупайте однотонные вещи, которые сможете сочетать друг с другом. Надевайте только одну эффектную вещь на весь образ.

3. Используйте базовые цвета. Черный, белый, темно-синий всегда помогут вам дополнить образ и сделать его стильным. Вещи базовых цветов всегда выглядят дороже.

4. Покупайте одежду, которая подходит именно вам. Не стремитесь удивить всех новой трендовой сумкой. Подумайте, идёт ли она вам, можно ли её использовать в ваших образах. Цена нового элемента гардероба не важна, если вам не с чем его носить.

5. Купите несколько качественных дорогих вещей. Если бюджет позволяет, порадуйте себя кашемировым свитером на зиму. Он прослужит вам несколько лет при правильном уходе. Хорошая ткань будет дополнять образу дороговизны.

6. Всегда снимайте бирки с одежды. Нет ничего хуже, чем заметный комок бирок. Красота шифоновой кофты меркнет, когда видны полоски с информацией об изделии. Отрежьте бирки и озаботьтесь о том, чтобы они не выглянули ненароком в неподходящий момент.

7. Никогда не носите подделки. Человек, который разбирается в брендовых одежде, всегда заметит, что ваша сумка куплена не в официальном магазине. Не можете позволить себе брендовых вещь? Купите то, что доступно или сделайте копилку на будущее.

8. Выбирайте одежду из натуральных тканей. Проверяйте бирки и покупайте одежду, в составе которой есть хлопок, кашемир, шелк, лен, шерсть. Такие ткани выглядят намного благородней и сделают ваш образ дороже.

Возьмите на заметку эти советы и примените их на практике. Вы удивитесь, что стали больше нравиться себе!