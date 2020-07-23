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Защитные маски для свадебной церемонии назвали уродством и высмеяли в сети 

Lenta.ru 19 часов назад
Защитные маски для свадьбы высмеяли в Сети
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети назвали уродскими защитные маски жениха и невесты, которые они выбрали для проведения свадебной церемонии во время пандемии коронавируса. На опубликованные в сети снимки обратили внимание журналисты Yahoo.
Анонимная пользовательница разместила фото, на котором запечатлены два аксессуары белого цвета, надетые на манекены. Изделия выполнены из кружевной ткани, а также оформлены объемными бантами и бисером. «Я же не единственная, кто считает это отвратительным?» — подписал публикацию автор.
Другие комментаторы согласились с его мнением и высмеяли выбор пары. «Некоторые свадебные маски хороши, но эти просто ужасны», — написала одна. «О боже, что это вообще такое?» — поинтересовался второй. «Я понимаю, что всем приходится проводить торжество в масках, но можно было выбрать менее уродские?» — заключил третий.
В марте нелепые образы молодых людей, решившихся пожениться во время пандемии коронавируса, высмеяли в сети. Так, одна из пар попозировала в домашней одежде и масках-респираторах, демонстрируя обручальные кольца во дворе частного дома. Другую сфотографировали в медицинских масках и голубых резиновые перчатках вместо свадебных нарядов.
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