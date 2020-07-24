Британская модель Деми Роуз поделилась снимком в прозрачном топе с глубоким вырезом и восхитила фанатов. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном в сети кадре знаменитость позирует в просвечивающем грудь топе красного цвета и коротких джинсовых шортах с завышенной талией. Ее образ дополнили металлический пояс с деталями в виде колец и винтажная сумка. Роуз запечатлели на веранде ресторана на Ибице.

«Счастлива быть дома. Наслаждаюсь потрясающей едой, видами и встречами с друзьями», — подписала она пост, который набрал 432 тысячи лайков.

@demirose

Фотография порадовала поклонников 25-летней модели.

«Ты всегда выглядишь восхитительно», «Ты — самое прекрасное существо во всей Испании», «Спасибо за то, что надела этот топ!», «Самая красивая», «Здесь становится слишком горячо», — комментировали они.