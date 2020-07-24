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Модель порадовала поклонников фотографией в просвечивающем грудь топе

Lenta.ru
33 минуты назад
Женский форум
Британская модель Деми Роуз поделилась снимком в прозрачном топе с глубоким вырезом и восхитила фанатов. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном в сети кадре знаменитость позирует в просвечивающем грудь топе красного цвета и коротких джинсовых шортах с завышенной талией. Ее образ дополнили металлический пояс с деталями в виде колец и винтажная сумка. Роуз запечатлели на веранде ресторана на Ибице.
«Счастлива быть дома. Наслаждаюсь потрясающей едой, видами и встречами с друзьями», — подписала она пост, который набрал 432 тысячи лайков.
@demirose
Фотография порадовала поклонников 25-летней модели.
«Ты всегда выглядишь восхитительно», «Ты — самое прекрасное существо во всей Испании», «Спасибо за то, что надела этот топ!», «Самая красивая», «Здесь становится слишком горячо», — комментировали они.
Ранее в июле пользователи сети обругали тело Деми Роуз на фото в просвечивающем грудь бикини. Так, папарацци запечатлели модель на пляже в слитном бикини черного цвета бренда PrettyLittleThing. При этом верхняя часть купального костюма выполнена из сетчатого материала.
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