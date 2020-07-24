Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Памела Андерсон поделилась фотографией с откровенной съемки в бикини 

Lenta.ru 1 час назад
Памела Андерсон поделилась откровенным фото
Фото: @pamelaanderson
Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон поделилась снимком, сделанным в рамках откровенной фотосессии. Кадр появился в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном черно-белом кадре 53-летняя актриса лежит на диване в слитном купальнике белого цвета и туфлях на каблуках. Известно, что съемка была проведена для платформы Jasmin.
«Просто лежу здесь», — подписала она пост, набравший больше 10 тысяч лайков.
@pamelaanderson
Комментарии к своей фотографии знаменитость закрыла.
В июле Памела Андерсон поделилась снимком в откровенной позе и обрадовала фанатов. На опубликованном фото фотомодель лежит на кровати с задранной ногой и бокалом шампанского в руке. Она одета в черную футболку и короткие шорты в тон. Поклонники в комментариях сочли, что внешний вид Андерсон с каждым днем становится лучше.
Видео дня. В какой одежде нельзя ходить дома
Последние новости
Массовая драка в Москве попала на видео Массовая драка в Москве попала на видео Драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась массовым задержанием Драка между армянами и азербайджанцами в Москве завершилась массовым задержанием Курс евро взлетел Курс евро взлетел
Мода , Красота , Памела Андерсон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
Фото Николаева из самолета разозлило поклонников
В Сети обругали модель в прозрачном бикини
В Сети обругали модель в прозрачном бикини
Фокус на точке
Фокус на точке
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Николай Дроздов снялся для модного глянца
01:14
Николай Дроздов снялся для модного глянца
Звёзды
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
20:00
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
Еда Здоровье
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
03:09
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
Звёзды
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
03:07
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
Звёзды Здоровье
В какой одежде нельзя ходить дома
02:51
В какой одежде нельзя ходить дома
Дом и сад Мода
Как победить женское облысение
03:20
Как победить женское облысение
Красота Здоровье
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
03:02
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение