Нижнее белье давно перестало быть таким уж нижним: шорты-боксеры, корсеты, комбинации давно перекочевали в ряды полноценных гардеробных единиц. Бра носят вместо топов, пояса для чулок — как обычные пояса, полноценные аксессуары поверх одежды.

Даже утягивающее белье больше не обязательно скрывать, как стыдную тайну: мода на телесные велосипедки и кроп-топы, захватившая в какой-то момент Instagram, пошла как раз от любимых Ким Кардашьян утягивающих панталон.

Готовы ли вы впустить в свою жизнь еще один бельевой тренд — из всех перечисленных самый лихой? Предупреждаем: подходит он только самым смелым.

Брендированные резинки от трусов, виднеющиеся над поясом брюк — находка времен 90-х, и таким никого сегодня не удивишь. А вот стринги, задорно торчащие из штанов, — все еще вызов. Хотя родилось это стилистическое решение не так уж давно: это один из ярких моментов и без того незабываемого стиля нулевых. И называют тесемки трусиков, торчащие из-под одежды, G-string или whale tales.

Harper’s Bazaar

Выглядывать они должны не обязательно из-под штанов — это просто самый популярный вариант: так ходили еще Бритни Спирc Кристина Агилера в золотые годы своей славы.

Могут стринги сочетаться и с платьем с низким вырезом на спине. Здесь у нас уже другая role model, и не кто-нибудь, а Джиллиан Андерсон — ее выход в 2001 году на ковровую дорожку в черных очках и длинном черном платье с открытой спиной мы не забываем до сих пор.

Из низкого выреза выглядывали черные сетчатые стринги — а из них еще и белая этикетка, которая только добавляла обаяния этому выходу Андерсон.

Сегодня актуальны оба способа, хотя на подиумах в последнее время и вспоминали только первый: смотрите показы Heron Preston и Versace.

Зато селебрити демонстрируют больше разнообразия. Больше всего нам нравится, как на ковровых дорожках G-string с вечерними платьями использовали Хейли Бибер и Алекса Деми.