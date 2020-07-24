Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стринги, выглядывающие из-под одежды — вечный тренд для самых смелых 

Harper’s Bazaar 7 часов назад
Стринги из-под одежды — тренд для самых смелых
Фото: Harper’s Bazaar
Нижнее белье давно перестало быть таким уж нижним: шорты-боксеры, корсеты, комбинации давно перекочевали в ряды полноценных гардеробных единиц. Бра носят вместо топов, пояса для чулок — как обычные пояса, полноценные аксессуары поверх одежды.
Даже утягивающее белье больше не обязательно скрывать, как стыдную тайну: мода на телесные велосипедки и кроп-топы, захватившая в какой-то момент Instagram, пошла как раз от любимых Ким Кардашьян утягивающих панталон.
Готовы ли вы впустить в свою жизнь еще один бельевой тренд — из всех перечисленных самый лихой? Предупреждаем: подходит он только самым смелым.
Брендированные резинки от трусов, виднеющиеся над поясом брюк — находка времен 90-х, и таким никого сегодня не удивишь. А вот стринги, задорно торчащие из штанов, — все еще вызов. Хотя родилось это стилистическое решение не так уж давно: это один из ярких моментов и без того незабываемого стиля нулевых. И называют тесемки трусиков, торчащие из-под одежды, G-string или whale tales.
Harper’s Bazaar
Выглядывать они должны не обязательно из-под штанов — это просто самый популярный вариант: так ходили еще Бритни Спирc и Кристина Агилера в золотые годы своей славы.
Могут стринги сочетаться и с платьем с низким вырезом на спине. Здесь у нас уже другая role model, и не кто-нибудь, а Джиллиан Андерсон — ее выход в 2001 году на ковровую дорожку в черных очках и длинном черном платье с открытой спиной мы не забываем до сих пор.
Из низкого выреза выглядывали черные сетчатые стринги — а из них еще и белая этикетка, которая только добавляла обаяния этому выходу Андерсон.
Сегодня актуальны оба способа, хотя на подиумах в последнее время и вспоминали только первый: смотрите показы Heron Preston и Versace.
Зато селебрити демонстрируют больше разнообразия. Больше всего нам нравится, как на ковровых дорожках G-string с вечерними платьями использовали Хейли Бибер и Алекса Деми.
Видео дня. В какой одежде нельзя ходить дома
Harper’s Bazaar: последние новости
Мелания Трамп появилась на публике в костюме с "секретом", который стройнит каждую Мелания Трамп появилась на публике в костюме с "секретом", который стройнит каждую Brunello Cucinelli пожертвуют нераспроданную одежду на сумму €30 млн нуждающимся Brunello Cucinelli пожертвуют нераспроданную одежду на сумму €30 млн нуждающимся Как выглядят самые модные сандалии этого лета Как выглядят самые модные сандалии этого лета
Женский форум
Мода , Бритни Спирс , Кристина Агилера , Джиллиан Андерсон , Ким Кардашьян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети обругали модель в прозрачном бикини
В Сети обругали модель в прозрачном бикини
Самая красивая женщина поработала дрелью
Самая красивая женщина поработала дрелью
Модель показала фото в просвечивающем грудь топе
Модель показала фото в просвечивающем грудь топе
Видео
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
00:07
Бузова опозорилась, перепутав названия храмов
Звёзды
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
02:49
Что показали результаты ДНК-тест сына Децла
Звёзды
Что нельзя делать после бани
02:57
Что нельзя делать после бани
Здоровье
Как сварить идеальный рис
03:09
Как сварить идеальный рис
Еда
Николай Дроздов снялся для модного глянца
01:14
Николай Дроздов снялся для модного глянца
Звёзды
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
20:00
Простые способы отличить настоящий мед от подделки
Еда Здоровье
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
03:09
Где сейчас кумиры 80-х из дуэта Modern Talking
Звёзды
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
03:07
Поклонники заподозрили у Буйнова проблемы
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение