6 вещей, которые противопоказаны высоким девушкам

Кажется, что на высоких и стройных девушках все сидит хорошо. Не всегда это так: даже у счастливых обладательниц роста 175+ есть свои стильные «нет». Рассказываю, что не стоит носить статным красавицам, чтобы не исказить пропорции фигуры.

Монохром

Монохромные образы смотрятся стильно, но высоким девушкам обычно не подходят. Они дополнительно вытягивают тело и скрадывают особенности фигуры.

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Альтернатива. Вместо монохромных нарядов лучше выбирать пару контрастных вещей. Разные принт, фактура и оттенок структурируют и гармонизируют верхнюю и нижнюю части тела.

Завышенная и заниженная талия

Завышенная талия в принципе подходит не всем: делает верх более объемным и визуально увеличивает талию. Высоким девушкам она может визуально удлинить ноги, что в некоторых случаях будет смотреться комично. Заниженная талия, напротив, увеличит верхнюю часть тела.

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Альтернатива. Если верхняя и нижняя части тела у вас выглядят пропорционально, стоит выбирать классические модели платьев, юбок и брюк.

Миниатюрные сумочки

Небольшие сумки, как и другие скромные аксессуары, на контрасте с высоким ростом смотрятся карикатурно.

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Альтернатива. Выбирайте крупные украшения, которые на более низких девушках выглядели бы громоздко: шопперы, активные серьги, многослойные колье и браслеты. Исключение составляют только клатчи — они специально созданы небольшими.

Закрытые воротники

Как и уровень талии, форма воротника сильно влияет на длину тела. Закрытые варианты вытягивают верхнюю часть и делают фигуру негармоничной.

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Альтернатива. Ориентируйтесь на открытые вырезы, которые не создадут вытягивающую вертикаль. Если при высоком росте у вас короткая шея, обратите внимание на V-образные вырезы. Если и с лебединой шеей тоже повезло, я вам завидую… Ой, то есть советую присмотреться к круглому и квадратному вырезам. Последний, кстати, сейчас очень востребован.

Узкие ремни

Во-первых, на девушках высокого роста эти модели выглядят несуразно и утрируют особенности фигуры. Во-вторых, узкие ремни сейчас менее популярны, чем широкие.

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Альтернатива. Узким ремням предпочтите широкие. Они визуально делят фигуру и скрадывают несколько сантиметров. Низкие девушки позволить себе такую роскошь не могут, а вам сама судьба подарила возможность примерить на себя яркий тренд года.

Вертикальная полоска

Про правило «горизонтальная полнит, вертикальная стройнит» все помнят с детства. Оно действительно работает: вертикальная полоска визуально сделает вас еще выше.

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Альтернатива. Чтобы добавить дополнительные объемы там, где их могло не хватать, и при этом не увеличить свой рост, обратитесь к горизонтальной полоске.

Высокого роста недостаточно, чтобы быть по-настоящему красивой. Пройдите тест и узнайте, насколько ваша фигура близка к совершенству.