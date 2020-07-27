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Откровенный топ с разрезом в области груди стал новым трендом среди моделей 

Lenta.ru 3 часа назад
Откровенный топ стал новым трендом среди моделей
Фото: @aneeqafarid
Об этом сообщает Daily Star.
Речь идет о черном облегающем кроп-топе Party Starter Long Sleeve бренда Fashion Nova, вырез на передней части которого оформлен перекрестной шнуровкой из страз. Изделие представлено в двух цветах: черном и бордовом. Его стоимость составляет 27 фунтов стерлингов (2475 рублей).
Так, например, в названной вещи и брюках на завышенной талии попозировала манекенщица Анека Фарид (Aneeqa Farid). В то же время модель Ангелия Бабич (Angelia Babicz) сфотографировалась в зеркало в описанном топе, кожаных штанах, а также босоножках Yves Saint Laurent.
@angelababicz
Кроме того, в аналогичном изделии и туфлях с прозрачным каблуком на фоне машины запечатлели Аннабель Хейс (Annabelle Hayes), а Мариана Сантос (Mariana Santos) на опубликованном снимке сидит на лестнице в коротких шортах и крупных серьгах.
В июле одежда с глубоким декольте в виде сердца стала новым летним трендом. В ассортименте марки новозеландского бренда Paris Georgia появилась модель вещей под названием Heart Singlet. В них заметили модель Кендалл Дженнер, «ангела» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол (Candice Swanepoel) и актрису Фиби Тонкин (Phoebe Tonkin).
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Мода , Фиби Тонкин , Кендалл Дженнер
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