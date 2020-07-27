Откровенный топ стал новым трендом среди моделей

Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о черном облегающем кроп-топе Party Starter Long Sleeve бренда Fashion Nova, вырез на передней части которого оформлен перекрестной шнуровкой из страз. Изделие представлено в двух цветах: черном и бордовом. Его стоимость составляет 27 фунтов стерлингов (2475 рублей).

Так, например, в названной вещи и брюках на завышенной талии попозировала манекенщица Анека Фарид (Aneeqa Farid). В то же время модель Ангелия Бабич (Angelia Babicz) сфотографировалась в зеркало в описанном топе, кожаных штанах, а также босоножках Yves Saint Laurent.

@angelababicz

Кроме того, в аналогичном изделии и туфлях с прозрачным каблуком на фоне машины запечатлели Аннабель Хейс (Annabelle Hayes), а Мариана Сантос (Mariana Santos) на опубликованном снимке сидит на лестнице в коротких шортах и крупных серьгах.