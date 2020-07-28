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5 стильных ошибок женщин после 30, которые превращают в тетку 

Я Покупаю 5 часов назад
5 ошибок женщин после 30, которые превращают в тетку
Фото: Я Покупаю
Если вы не совершаете этих 5 популярнейших ошибок, значит вы не только очень стильная девушка, но еще и выглядите чрезвычайно молодо!

Ошибка 1. Молодятся с помощью джинсов на заниженной талии

Большинство нынешних тридцатилетних девушек росли на кумирах нулевых. И вот, когда они дорвались до магазинов, то сразу стали скупать все эти короткие розовые топы, джинсы скини на заниженной посадке и прочие вещи тех лет, которые уже давно прошли. И именно по этой простой детали можно сказать, какого девушка возраста, потому что ошибка многих — застревать в определенном промежутке времени.
Запоминаем: чтобы образ был современным, трендовым и не искажал пропорций фигуры, лучше всего выбирать классические джинсы на высокой или средней талии. А еще важно всегда обращаться к журналам или блогерам, которые подскажут, что сегодня в тренде.

Ошибка 2. Не выбрасывают украшения из полимерной глины

Еще одно проявление того, что человек застрял в прошлом и нещадно портит свой стиль, — самодельные украшения из полимерной глины. Когда-то у нас в городе проходили целые ярмарки, где рукодельницы со всей области продавали сережки, бусы, перстни и браслеты из полимерной глины.
Я Покупаю
Красивые цветочки и милые пирожные выглядят, и правда, очень мимимишно, но эти украшения так сильно устарели, что с легкостью выдадут девушку за 30, предавшуюся ностальгии. А еще эти украшения совершенно не вписываются в современный гардероб и просто портят образ.

Ошибка 3. Предпочитают вульгарный фасон платья

30 лет — только начало жизни, даже не середина! Однако некоторая одежда в этом возрасте может значительно подпортить нам репутацию. Да, когда мы были непослушными подростками, нам сходили с рук все эти мини-юбочки и вырезы до пупа. Максималистские взгляды и желание выглядеть старше побуждали почти всех носить провокационные вещи. Но на девушке 30-ти лет это смотрится вульгарно и неуместно. Облачаться в юбку до колен тоже не выход, самый приемлемый вариант — поставить акцент на чем-то одном: оголить живот, выбрать декольте или подчеркнуть длинные ноги.

Ошибка 4. Не изменяют стразам на одежде

Уже почти у всех дешевые стразы вызывают ощущение какой-то пошлости с налетом старины. Так что это наш самый главный враг! В тренде минимализм, а если ту же джинсовку хочется приукрасить, лучше всего будет смотреться стильно повязанный платок.

Ошибка 5. Не ухаживают за трикотажными вещами

Даже с ярким макияжем и красивой укладкой девушка не будет выглядеть молодо, если на ней надето трикотажное платье или кофта с катышками. В 30 лет пора начать заботиться и о своей одежде тоже. Хуже всего, когда все палятся из-за неаккуратной одежды, которая, кстати, сразу делает наряд беднее, а нас нещадно старит и упрощает.
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