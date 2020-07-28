Почему не стоит брать подругу на шопинг

А как часто вы отправляетесь на шопинг в одиночестве?

Перебирать вешалки в одиночестве кажется довольно скучной затеей, другое дело — взять с собой подругу. Однако профессиональные имиджмейкеры советуют воздержаться от звонка даже лучшей подруге перед выходом из дома. Чаще всего подруга не помогает, а наоборот мешает подбирать образы. Сегодня мы решили поговорить, почему даже такой близкий человек, как подруга, не лучший советчик в примерочной.

Почему не стоит брать подругу за компанию

Ваша приятельница практически всегда ориентируется на свой вкус. То, что привычно подходит ей, на вас может смотреться максимально негармонично.

Отправляясь по магазинам с подругой, вы рискуете купить больше, чем планировали, следовательно, страдает ваш семейный бюджет.

Некоторые девушки не выносят мысли, что кто-то будет выглядеть лучше их самих, а потому будут критиковать понравившиеся вам вещи, даже если вы прекрасно в них смотритесь.

Бывает и так, что через некоторое время вы рискуете увидеть подругу в такой же вещи, которую она с таким воодушевлением нахваливала на вас в примерочной. Все дело в том, что не каждая женщина способна сделать выбор, а потому ориентируется на вкус знакомых.

Мнение подруги, даже лучшей, всегда нужно осмыслить: не бросайте платье, если вы в восторге, а подруга кривится.

Если не хотите обижать знакомую, отложите платье и вернитесь за ним на следующий день.

Помимо прочего, большая часть женщин читает модные издания, а значит каждая вторая мнит себя чуть ли вторым Лагерфельдом, но мы ведь понимаем, что читать журналы и действительно разбираться в моде — совсем не одно и то же.

А потому даже если подруга не выпускает вас из примерочной, пока вы не примерите эту «сказочную» юбку, это не значит, что вы должны соглашаться на покупку. Всегда имейте свое мнение и не идите на поводу даже у самой близкой подруги. Ведь носить вещь придется вам.

Если же вы не выносите одиночных походов ни в каком виде, почему бы не взять с собой своего молодого человека?

Мужчины не любят долгие прогулки по торговым центрам, однако, несколько раз в месяц вы можете вместе сходить на пару часов в ваш любимый бутик, чтобы собрать потрясающий образ для очередного выхода, например, в ресторан. Ваш партнер вряд ли будет советовать вам вещь, которая откровенно плохо смотрится, ведь он не соревнуется с вами в подборе одежды и аксессуаров.

Также стоит избегать советов консультантов, если только вы сами не обратились к ним за помощью. Все дело в том, что вы не можете быть уверены, что продавец искренне восхищается платьем, в конечном счете, его цель — продать вам вещь. В любом случае кого бы вы не взяли за компанию, конечное решение должно быть за вами, ведь только вы знаете, насколько удобна и гармонична на вас та или иная вещь.