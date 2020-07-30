Как не спугнуть мужчин на пляже своим нарядом 

Если вы отправились на пляж, чтобы привлечь внимание противоположного пола, но остались незамеченными, то это вовсе не значит, что с вами что-то не так. Вероятнее всего, дело в том, что вы выбрали неудачный образ, пойдя на поводу у расхожих стереотипов. Мы хотим рассказать, от чего сегодня лучше отказаться на пляже, чтобы не пугать представителей сильного пола.

Дизайнер и эксперт в области моды Мила Марсель рассказала журналистам о самых серьезных ошибках, которые совершают женщины, выбирая свой пляжный стиль.

Шляпы с большими полями

Шляпы размером с колесо обзора — это безусловный тренд. Но только в том случае, если вы пришли на пляж ради фотосессии, а не для отдыха и приятного знакомства. Вообще, сама идея везти с собой в отпуск аксессуар, для которого нужен кофр диаметром полтора метра, довольно экстравагантна.

Фотографироваться в такой шляпе невероятно трудно, а про отдых не стоит и говорить. Во-первых, из-за обширных полей почти полностью закрыт обзор, а во-вторых, даже небольшой ветер так и норовит сдуть элегантную вещь с головы и унести в море. Мужчины быстро заметят, что головной убор приносит вам дискомфорт и уже не будут воспринимать вас серьезно.

Нужно также помнить, что если вы невысокого роста, то такая шляпа вам абсолютно противопоказана. В ней вы будете просто похожи на гриб, а с такими персонажами пляжные красавцы предпочитают не знакомиться. Если уж вам совсем невтерпеж приобщиться к высокой курортной моде, используйте шляпу, только когда лежите на шезлонге.

Бабушкины купальники

Нужно сказать, что купальники в стиле ретро отлично смотрятся на фотосессиях, стилизованных под середину 20 века, но для пляжа они не подходят. Такие вещи асексуальны и способны испортить впечатление о самой знойной красавице. Трусы с завышенной талией сегодня ассоциируются у мужчин с чем угодно, но только не с сексуальностью.

Примерно тоже можно сказать и о вязаных моделях. Даже если речь идет об очень дорогой брендовой вещи, со стороны кажется, что ее вам связала бабушка. Кроме этого, не нужно забывать, что такие купальники придают объем, поэтому хорошо смотрятся только на худеньких девушках.

Каблуки

В фильмах и рекламных роликах красотки в купальниках и на каблуках смотрятся невероятно сексуально. Каблук, особенно в сочетании с высоким вырезом на плавках красиво удлиняет ногу. Но реальность всегда вносит свои коррективы — такой «прикид» хорош во время вечеринки у бассейна, но по песку и гальке перемещаться в такой обуви не только неудобно, но и травмоопасно.

Необычные принты

Вам может показаться, что яркий и неординарный принт на купальнике смотрится смело и стильно. Но мужчины так, скорее всего, не считают. Изображение Губки Боба или кота Гарфилда — это не мило, а смешно. Особенно это касается тех, кто имеет проблемы с лишним весом. Вы должны любить себя, а не смешить окружающих нелепыми нарядами.

Стринги

Стринги, которые так любят модели из инстаграма, давно уже вышли из пляжной моды. Да и предназначены такие трусики для обладательниц плоских форм, а на объемных бедрах они если и привлекают внимание, то не красотой, а вульгарностью. Микробюстгальтеры, оставляющие почти всю грудь открытой, из той же оперы. Если бюст больше второго размера, то такой фасон противопоказан.

Что выбрать для пляжа?

Парео, как ни странно, до сих пор остается классикой пляжной моды. Если завязать его в соответствии с современной модой, асимметрично, а также подобрать актуальные для этого года цвета, то мужчины наверняка оценят ваши старания. Скрытая сексуальность привлекает мужчин гораздо сильнее, чем броская и этим нужно умело пользоваться, сохраняя некоторую загадочность.

Важно и то, чтобы женщине было комфортно в том, что на ней надето. Мужчины не воспримут вас как сексуальный объект, если вы будете хромать на каблуках по гальке, гоняться по пляжу за шляпой или постоянно поправлять сползающие крохотные стринги. В этом году среди основных трендов — простой однотонный купальник. Дополните его треугольной косынкой для головы и хлопковой рубашкой — так вы точно будете выглядеть стильно и привлечете внимание противоположного пола.