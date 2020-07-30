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В Сети засмеяли невесту с розами на ягодицах 

WMJ.ru 4 часа назад
В Сети засмеяли невесту с розами на ягодицах
Фото: depositphotos.com
Оригинальный наряд обсудили пользователи Facebook.
В паблике That's it, I'm wedding shaming («Это я, свадебный стыд»), посвященном неудачным свадебным образам, появились фото неизвестной невесты. На снимке девушка позирует в платье с корсетным топом и юбкой с объемными аппликациями из роз. Декор размещен на ягодицах.
WMJ.RU

Она какает розами? Я не понимаю,

— подписала фото автор поста.

Наряд привел в недоумение и остальных подписчиков сообщества. Пост собрал более тысячи лайков и несколько сотен комментариев, что сделало его одним из самых обсуждаемых в паблике.

«О чем думал дизайнер?», «Боже, верхняя часть такая милая, зачем эти розы?», «Кажется, она села на что-то странное», «А ведь кто-то одобрил этот дизайн», «Уродство», «Она держит все это, сжимая ягодицы?», «Мой муж, проходя мимо, спросил: „Она засунула розы в зад?“, „Представьте, как неудобно в этом сидеть“, „Кто был ее подружками? Почему они не остановили ее?“, „Кто-то засунул ей в зад цветы?“, — негодуют и смеются комментаторы.

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