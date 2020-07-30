В Сети засмеяли невесту с розами на ягодицах 

Оригинальный наряд обсудили пользователи Facebook.

В паблике That's it, I'm wedding shaming («Это я, свадебный стыд»), посвященном неудачным свадебным образам, появились фото неизвестной невесты. На снимке девушка позирует в платье с корсетным топом и юбкой с объемными аппликациями из роз. Декор размещен на ягодицах.

WMJ.RU

Она какает розами? Я не понимаю,

— подписала фото автор поста.

Наряд привел в недоумение и остальных подписчиков сообщества. Пост собрал более тысячи лайков и несколько сотен комментариев, что сделало его одним из самых обсуждаемых в паблике.