В Сети засмеяли невесту с розами на ягодицах 

Оригинальный наряд обсудили пользователи Facebook.
В паблике That's it, I'm wedding shaming («Это я, свадебный стыд»), посвященном неудачным свадебным образам, появились фото неизвестной невесты. На снимке девушка позирует в платье с корсетным топом и юбкой с объемными аппликациями из роз. Декор размещен на ягодицах.
WMJ.RU
Она какает розами? Я не понимаю,
— подписала фото автор поста.
Наряд привел в недоумение и остальных подписчиков сообщества. Пост собрал более тысячи лайков и несколько сотен комментариев, что сделало его одним из самых обсуждаемых в паблике.
«О чем думал дизайнер?», «Боже, верхняя часть такая милая, зачем эти розы?», «Кажется, она села на что-то странное», «А ведь кто-то одобрил этот дизайн», «Уродство», «Она держит все это, сжимая ягодицы?», «Мой муж, проходя мимо, спросил: „Она засунула розы в зад?“, „Представьте, как неудобно в этом сидеть“, „Кто был ее подружками? Почему они не остановили ее?“, „Кто-то засунул ей в зад цветы?“, — негодуют и смеются комментаторы.