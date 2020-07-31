6 стильных промахов, которые превращают в тетку 

Рассказываем, что противопоказано носить стильной женщине летом. Вы же не хотите, чтобы окружающие злобно шушукались у вас за спиной?

Топ с рюшами и облегающая юбка

Женственный стиль ассоциируется у многих женщин с романтичными рюшами, воланами. Самое распространенное сочетание — блузка с оборками и обтягивающая юбка. Спешим разочаровать: такой дуэт морально устарел лет десять назад.

Как исправить? Топ с рукавами-фонариками и расклешенные джинсы смотрятся куда динамичнее и интереснее.

Солнцезащитные очки на голове

Поднять оправу наверх — просто и быстро. Историк моды Александр Васильев остроумно назвал вредную привычку реинкарнацией кокошника: «Нося пластмассовую оправу солнечных очков в стразиках на голове, женщина представляет себя Царевной-Лебедем с картины Врубеля. Практически в кокошнике. Но очки не кокошник!». Так метко сказано, что нам даже нечего добавить.

Я Покупаю

Как исправить? Этикет предписывает снимать солнцезащитные очки в помещении, а также в пасмурный день. Если вам лень каждый раз убирать аксессуар, то присмотритесь к цепочкам для очков: они пристегиваются к дужкам. В любой момент вы сможете повесить очки на шею и выглядеть ультрамодно.

Спортивный костюм и повседневная сумка

Ох уж, эти готовые сеты из брюк и толстовок, смахивающие на спортивную форму. Если вы не в составе национальной сборной по художественной гимнастике, зачем вам комплект? С кожаной повседневной сумкой костюм вообще смотрится дико, как будто вы ее украли у какой-то бедняжки на вокзале.

Я Покупаю

Как исправить? Трикотажная двойка, состоящая из юбки и свитшота, смотрится куда элегантнее. Добавьте кеды, небольшую сумочку через плечо, и больше никто и никогда не усомнится в вашем чувстве вкуса.

Ремень в брюках

Не перевелись еще в нашей большой стране любительницы всегда добавлять поясок к брюкам. Ведь если есть шлевки, то их непременно нужно чем-то заполнить. На самом деле вы не нарушите фэн-шуй, если оставите их пустыми. А вот неподходящий по цвету или настроению образа ремень вас подведет.

Как исправить? Акцентный пояс поверх блейзера или пиджака — беспроигрышный прием.

Голубые джинсы и футболка

В унылых синих джинсах и футболке вы рискуете стать Гомером Симпсоном в женской версии: он тоже носил синие джинсы и белое поло каждый день. Как минимум обидно ходить в самом банальном, когда в ассортименте магазинов столько интересного.

Как исправить? Цветной деним правит бал уже несколько сезонов подряд. Желтые, сиреневые, розовые джинсы будут смотреться актуально.

Обувь под цвет сумки

Именно по этой простой и довольно унылой детали можно сказать: следит девушка за модой или напрочь игнорирует ее. Подбирать сумочку под цвет туфель полагается британской королеве по протоколу, но вы же не она?

Как исправить? Не стремитесь к тому, чтобы все перекликалось по цвету. Если пока не можете себя отучить от вредной привычки, потренируйтесь на кроссовках: они не должны сочетаться с сумкой.