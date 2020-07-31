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Этичная и медленная мода: столичные дизайнеры одежды примут участие в международном фэшн-событии 

Партнерский материал 3 часа назад
Этичная и медленная мода
Фото: Пресс-служба
Второй выпуск Global Talents Digital состоится в сентябре в онлайн-формате. Он будет посвящен теме устойчивого развития.
Национальная палата моды при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы и Агентства креативных индустрий открывает прием заявок на участие во втором выпуске Global Talents Digital в Москве.
Международное гибридное fashion-событие пройдет с 4 по 6 сентября в онлайн-формате. На нем будут продемонстрированы как традиционные, так и цифровые коллекции с использованием виртуальных моделей. 4 сентября — в рамках дня московских дизайнеров — бренды представят свои новые коллекции российским и зарубежным журналистам, закупщикам, блогерам, экспертам индустрии, а также широкой публике.
Новый выпуск Global Talents Digital посвящен теме устойчивого развития (sustainability). Принять участие в проекте смогут московские дизайнеры и бренды одежды, обуви и аксессуаров, которые работают хотя бы в одном из следующих направлений:
— upcycling (повторное использование уже готовых изделий);
— recycling (коллекции из переработанных материалов);
— ethical fashion (производство с соблюдением принципов гуманного обращения с персоналом, бережного отношения к природе);
— slow fashion (создание высококачественных изделий с долгим сроком использования, отказ от массового производства в пользу ручного труда);
— zero waste (производство одежды с минимумом отходов).

«В рамках Global Talents Digital мы планируем сделать акцент, прежде всего, на молодых и пока малоизвестных, но при этом перспективных дизайнерах. Они получат возможность представить свои работы на международном уровне, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин. — Успешный опыт участия Москвы в первом выпуске этого проекта уже есть: тогда примерно половина российских коллекций была подготовлена столичными модельерами. Только в социальных сетях публикации и стримы с презентациями дизайнеров собрали 2,5 миллиона просмотров».


«Мы планируем расширить масштаб Global Talents Digital, руководствуясь успехом прошедшего в июне события. В нем также примут участие международные эксперты по развитию устойчивой моды», — сообщил президент Национальной палаты моды и Mercedes-Benz Fashion Week Russia Александр Шумский.

Видеопрезентации первого выпуска Global Talents Digital в июне этого года транслировались по всему миру на 100 российских и зарубежных сайтах, а также на онлайн-платформах известных концепт-сторов и шоу-румов в Париже, Милане и Берлине. Событие освещалось сотнями ведущих информационных, деловых и отраслевых изданий мира, в том числе Vogue Россия, Vogue Italia, Harper’s Bazaar Россия, L’Officiel Arabia, Rambler.ru, WMJ.ru, Forbes France и др.
Подать заявку на участие могут дизайнеры и бренды, ведущие свою деятельность не более пяти лет. Необходимо представить коллекцию в формате видеопрезентации или стрима.
При этом могут быть использованы элементы технологий дополненной или виртуальной реальности. Прием заявок открыт до 9 августа 2020 года на сайте события.
Получить дополнительную информацию и полные условия участия можно по электронной почте moscow@globaltalents.digital.
Видео дня. Как мгновенно убрать черные точки на носу
Женский форум
Мода , Александр Шумский , Алексей Фурсин , Forbes , WMJ.RU
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