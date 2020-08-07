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5 модных слов, которые надо знать, чтобы не выглядеть провинциально 

Я Покупаю 13 часов назад
5 слов, которые надо знать, чтобы не выглядеть провинциально
Фото: Я Покупаю
Эти термины могут понадобиться нам в любой момент. Ведь они входят в список модных слов, которые обязательно пригодятся нам в жизни.

Амбассадор

Другими словами, это посол модного бренда, который официально представляет интересы компании. В задачах амбассадора сделать бренд популярнее, рекомендовать его друзьям, знакомым и всей целевой аудитории бренда. При этом амбассадор сам должен верить в бренд и использовать его в своих образах, а также быть авторитетной личностью с хорошей репутацией.
Многие именитые бренды вроде Dolce&Gabbana или Prada предлагают стать амбассадорами только голливудским звездам. Бридж-бренды также могут предложить эту роль звездам, но уже менее известным.

Бэби долл

С английского термин переводится очень мило: куколка. Так называют мини-платье с пышной юбкой и высокой талией. В платье бэби долл обычно можно увидеть азиатских блогеров, но европейские модницы тоже любят эту модель. Она придает образу легкость и невинную женственность. При этом бэби долл сочетается как с босоножками, так и массивными кроссовками.

Скорт

Термин скорт произошел от слияния двух английских слов skirt (юбка) и shorts (шорты). Это всем известная юбка-шорты, но, согласитесь, быстрее сказать одно слово, чем два. Скорт идеально подходит ко всем образам: с жакетом и лодочками носим в офис, с футболкой и кедами — на прогулку, с романтичной блузой и босоножками — на свидание.

Спенсер

Так среди модельеров называют короткий жакет длиной до талии. Силуэт может быть как приталенным, так и прямым. Модель может иметь любое количество карманов и пуговиц. Спенсер хорошо гармонирует с брюками с завышенной талией, делая ноги визуально длиннее.
Жакет спенсер хорош на любой фигуре, но девушкам типа фигуры «яблоко» стоит быть осторожнее с этой моделью и грамотно подбирать сочетания. Тип фигуры — яблоко: 5 вещей, которые сделают талию стройной.

Флетформа

Флетформа — толстая плоская подошва обуви — в этом сезоне невероятно популярна. Этим летом на пике моды были кеды и сандалии на массивной подошве. Однако вид обуви на флетформе может быть любой: от ботильонов до шлепанцев. У пары обуви на такой подошве сплошные плюсы: щиколотка смотрится тоньше и изящнее, ноги — длиннее. И сочетается флетформа и с джинсами, и с платьем.
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