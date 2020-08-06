Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитости вновь полюбили популярный в 90-х головной убор 

Lenta.ru 3 часа назад
Звезды вновь полюбили популярный в 90-х головной убор
Фото: @kyliejenner
Знаменитости вновь начали публиковать фотографии в шляпе-панамке, которая была популярна в 90-х годах прошлого века. Их снимки появились в Instagram.
В указанном головном уборе снимки в своих аккаунтах разместили сестры из семьи Кардашьян: предпринимательница Кайли Дженнер и ее родственница, телезвезда Кортни Кардашьян. Так, 22-летняя Дженнер сфотографировалась с подругой Анастасией Караниколау в панамках модного дома Prada оранжевого и зеленого цветов. Стоимость такого аксессуара составляет 340 долларов (26 тысяч рублей).
Тренд полюбила и супруга канадского певца Джастина Бибера, супермодель Хейли Болдуин. Она сделала селфи в зеркало в розовой панамке с принтом в стиле тай-дай и разноцветном свитшоте собственной марки своего мужа Drew House.
Брат моделей Джиджи и Беллы Хадид, Анвар Хадид, тоже оказался поклонником данного головного убора. В профиле музыканта, а также в профиле его подруги певицы Дуа Липы появились его снимки в темно-синей и черной панамках.
В июне канадская супермодель и активистка с заболеванием витилиго Винни Харлоу тоже опубликовала серию пляжных фотографий, на которых она запечатлена в панамке. Ее сфотографировали в комплекте серого белья американского бренда Tommy Hilfiger и шляпе этого же бренда.
Видео дня. Звезды 50+, которые выглядят сильно моложе
Последние новости
Популярная соцсеть придумала способ помочь россиянам заработать Популярная соцсеть придумала способ помочь россиянам заработать Билл Гейтс предсказал «катастрофу опаснее коронавируса» Билл Гейтс предсказал «катастрофу опаснее коронавируса» Лукашенко высказался об украинских корнях и разговоре с Шойгу Лукашенко высказался об украинских корнях и разговоре с Шойгу
Женский форум
Мода , Хейли Болдуин , Винни Харлоу , Джастин Бибер , Анвар Хадид , Белла Хадид , Кортни Кардашьян
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
«Не стыдно»: Серябкина раздвинула ноги в бикини
Горячие пляжные фото Эмили Ратаковски
Горячие пляжные фото Эмили Ратаковски
Лорак в бикини сверкнула пышной грудью
Лорак в бикини сверкнула пышной грудью
Видео
Какая колбаса вреднее всего для организма
02:30
Какая колбаса вреднее всего для организма
Еда
«Бузова — алкоголичка»
00:39
«Бузова — алкоголичка»
Звёзды
Россиянки после карантина бросились под венец
00:45
Россиянки после карантина бросились под венец
Любовь
Зачем в мороженое добавляют пальмовое масло
20:05
Зачем в мороженое добавляют пальмовое масло
Еда Здоровье
Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
08:24
Неприглядные тайны звезд, о которые узнали все
Звёзды
Как отличить настоящий белый гриб от ложного
02:36
Как отличить настоящий белый гриб от ложного
Еда Здоровье
Что будет, если несколько дней молчать
04:10
Что будет, если несколько дней молчать
Психология
Волочкова продает имущество, чтобы оплатить штрафы
01:12
Волочкова продает имущество, чтобы оплатить штрафы
Звёзды
Как похудеть, если у вас сидячая работа
04:25
Как похудеть, если у вас сидячая работа
Здоровье
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
02:34
Эксперт рассказал, сколько пользы в холодном чае
Еда Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение