Звезды вновь полюбили популярный в 90-х головной убор

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Знаменитости вновь начали публиковать фотографии в шляпе-панамке, которая была популярна в 90-х годах прошлого века. Их снимки появились в Instagram.

В указанном головном уборе снимки в своих аккаунтах разместили сестры из семьи Кардашьян: предпринимательница Кайли Дженнер и ее родственница, телезвезда Кортни Кардашьян . Так, 22-летняя Дженнер сфотографировалась с подругой Анастасией Караниколау в панамках модного дома Prada оранжевого и зеленого цветов. Стоимость такого аксессуара составляет 340 долларов (26 тысяч рублей).

Тренд полюбила и супруга канадского певца Джастина Бибера , супермодель Хейли Болдуин . Она сделала селфи в зеркало в розовой панамке с принтом в стиле тай-дай и разноцветном свитшоте собственной марки своего мужа Drew House.

Брат моделей Джиджи и Беллы Хадид Анвар Хадид , тоже оказался поклонником данного головного убора. В профиле музыканта, а также в профиле его подруги певицы Дуа Липы появились его снимки в темно-синей и черной панамках.