Что такое базовый и капсульный гардеробы 

Разобраться в этом вопросе помогает имидж-стилист Лина Хананова

Любой девушке хочется встать рано утром и не думать о том, что же сегодня надеть. Именно для этого и создаются базовый и капсульный гардеробы, задача которых — сделать так, чтобы вы могли составить множество комплектов из 10—12 вещей. Но в чем же разница между капсульным и базовым гардеробом? Давайте разбираться.

Базовый гардероб — это основа, которая формируется из качественных вещей и носится несколько сезонов. Но у каждого она своя! Подумайте о том, где и как вы проводите большую часть своего времени. Например, вы работаете в офисе с дресс-кодом. Это значит, что большую часть вещей в вашем шкафу должно занимать что-то в деловом стиле, приемлемое на рабочем месте. Ну а если вы домохозяйка и носите джинсы, футболки, жакеты и рубашки в стиле кэжуал, то они и будут составлять основу вашего базового гардероба. Это должны быть вещи простого, лаконичного кроя, без излишнего декора и деталей, хорошо сочетаемые между собой. Качество здесь играет ключевую роль, потому как эти вещи будут носится часто.

Вещи должны быть разные: не 3 рубашки, 2 футболки, а и топ, и свитер, жакет, гольф, кардиган. Верхов должно быть всегда больше, потому как визуально лучше запоминается наша верхняя часть одежды.

В базовом гардеробе желательно избегать трендов, но общую актуальную тенденцию нужно соблюдать. Например, сейчас в моде свободный крой, поэтому лучше выбирать вещи неприталенного силуэта.

Теперь разберемся с капсульным гардеробом!

Задача капсулы — закрыть какую-то одну сферу вашей жизни. Капсулы создаются для отдыха, свиданий, вечерних выходов, прогулок, спорта, сезона и т. д. Одни и те же вещи могут быть включены в несколько капсул или во все из них. Базовый гардероб по сути — это тоже одна самая большая капсула, но которая определена не определенной сферой, а вашим образом жизни в целом. Не стремитесь покупать много вещей для капсулы, сфера которой для вас не слишком актуальна. Например, не нужно покупать 5 вечерних платьев за сезон, если вы нечасто выходите в свет, каким бы ни был соблазн. Соберите подходящий для вас базовый гардероб, а потом можете приступать к капсулам.

И напоследок: не покупайте вещи, руководствуясь только тем, что они удобны, практичны, хорошо носятся и не требуют особого ухода. Вспомните, что вы — красивая женщина. А вещи — это помощники, которые должны делать вас ещё привлекательнее. Покупайте и носите те вещи, которые, в первую очередь, вам нравятся.