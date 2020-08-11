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Женщины вспомнили о тренде из 90-х и повязали платок на грудь вместо топа 

Lenta.ru 6 часов назад
Женщины повязали платок на грудь вместо топа
Фото: @marthahunt
Женщины нашли новое применение аксессуару из 90-х и задали новый летний тренд. Соответствующий материал публикует Page Six.
Так, популярные блогерши и знаменитости вспомнили о том, как в 90-е было модно повязывать платки на грудь вместо топа, и начали появляться на публике в подобных нарядах. Среди тех, кто поддержал тренд, оказались одна из «ангелов» Victoria’s Secret супермодель Марта Хант (Martha Hunt), американский продюсер и диджей Шантель Джеффрис (Chantel Jeffries) и британская телеведущая Майя Джама (Maya Jama).
Чтобы сделать кроп-топ, необходимо сложить вещь в виде треугольника, приложить ее широкой стороной к декольте, соединить концы ткани на спине и завязать их в узел. Модный редактор издания советует надевать под платок облегающий топ или бюстгальтер без бретелек, чтобы грудь была надежно прикрыта.
Согласно отчету компании Lyst, отслеживающей потребительское поведение в сфере моды, количество поисковых запросов с этим аксессуаром только за первую неделю июля выросло на 15 процентов, в то время как запросы «топ в виде платка», «топ-бандана» и «топ из платка на шею» в совокупности увеличились на 37 процентов по сравнению с предыдущим месяцем.
В июле стало известно, что банданы вернулись в моду из-за пандемии коронавируса. Знаменитости стали появляться на публике в разноцветных платках, которые обвязывают вокруг лица. Так, в объективы папарацци в упомянутом аксессуаре попали актрисы Марго Робби, Джейн Фонда и Сара Джессика Паркер.
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Мода , Сара Паркер , Марта Хант , Марго Робби
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